Топ-9 найдешевших нових авто в Україні: комплектації та вартість — Finance.ua

Топ-9 найдешевших нових авто в Україні: комплектації та вартість Сьогодні 01:00 — Технології&Авто

Експерти порталу MRR.net.ua зібрали десять найцікавіших найдоступніших нових моделей авто, які ми можете наразі купити в Україні. Як не дивно, у підбірці знайшли своє місце і хетчбеки різних класів (А, В та С), і седан, мінівен, мікрокросовер та позашляховик. До списку можна було би ще додати комерційні «пиріжки» Ford та FIAT, проте до Топ-10 найдешевших авто вони не потрапили через невизначеність з машинами в наявності. Китайських виробників також не розглядали.

9. Hyundai i30

Клас: компактний хетчбек (С-клас);

Ціна від, $: 18 000.

Відкриває список симпатичний хетчбек — рестайлінговий Hyundai i30. Українському покупцю він запропонований у базовій комплектації Classic з 1.5-літровим бензиновий двигуном (110 к.с.) та 6-ступеневою механічною трансмісією. Також можна купити і30 з «автоматом» або просто в інших виконаннях: Comfort, Style та Premium.

Втім, МКПП виграє в паливній економічності у АКПП більше одного літра бензину (вже не кажучи, що дає доволі спокійному темпераменту Хюндайчика хоч якогось задору). Базова версія оснащується 15-дюймовими колесами, галогеновим фарами, помічником при старті під гору, системою утримання у смузі, а також системою автоматичного гальмування.

8. Dacia Duster

Клас: компактний SUV / офф-роудер;

Ціна від, $: 17 450.

Duster продається в Україні під брендом Renault. Якщо чесно, під рідною румунською маркою Dacia автомобіль сприймається природніше та навіть солідніше. У будь-якому разі, сходить модель з того самого конвеєра в Міовені, Румунія та має все ті ж неперевершені споживчі якості. Це надійний просторий позашляховик, який гарно підходить для утилітарних задач, але при тому є легким і зручним для міської експлуатації.

Для України Duster постачається з 1.6-літровим бензиновим двигуном потужністю 115 к.с. і механічною 5-ступеневою КПП в базі. Привід у такому разі передній. Версія 4×4 доступна тільки з 6-ступеневою МКПП, але коштує мінімум 19 700 доларів! Втім, саме така версія може вважатися найоптимальнішою, бо поєднує надійність атмосферного мотору і прохідність 4×4.

7. Opel Crossland

Клас: малий мінівен;

Ціна від, $: 17 200.

У базовій комплектації Opel Crossland рухатиме атмосферний бензиновий агрегат 1.2 (82 к.с.), що працює з 5-ступневою МКПП. Скромні динамічні характеристики компенсуються хорошою паливною економічністю: 4.7 л / 100 км у змішаному циклі. Це, втім, не єдина модифікація Опеля: за 21 100 доларів ви отримаєте турбомотор 1.2 (110 к.с.), що обертає передні колеса за посередництва 6-ступеневого «автомата» (гідротрансформатор). Цікаво, що витрати пального при цьому залишаться на тому ж рівні.

Opel пропонує для свого малого кросовера-мінівена низку корисних опцій. Наприклад, задні сидіння рухаються поокремо вперед-назад у діапазоні 15 сантиметрів, а екстер’єр доповнює добротний пластиковий захист по всьому периметру кузова. До речі, кліренс Crossland дорівнює 17 см — дуже доречно!

6. Skoda Scala

Клас: компактний хетчбек (С-клас);

Ціна від, $: 16 900.

Наскільки відомо mmr.net.ua, хетчбек Skoda Scala в Україні суттєво подешевшав за останній рік. За вказану вартість нам пропонується машина в комплектації Active з 1.6-літровим «атмосферним» бензиновим двигуном. Потужність останнього дорівнює 110 к.с., а тягу на передні колеса передає виключно 5-ступенева «механіка». Варіанти з іншими агрегатами суттєво дорожчі (від $19 300) і базуються на турбомоторах 1.0 та 1.5, спряжених винятково з «автоматом» DSG.

Цінність базової Скали, окрім ціни, полягає у тому, що 4-циліндровий атмосферний бензиновий агрегат в парі з «православною» 5-ступеневою МКПП будуть дуже надійними в експлуатації. Враховуючи наші реалії (якість палива, рівень компетенції «майстрів» на СТО), то зайвий запас міцності буде надзвичайно доречним. Якщо конче потрібна АКПП , то для України доступна така модифікація на основі 1.6-літрового двигуна також.

5. Suzuki Ignis

Клас: мікро кросовер;

Ціна від, $: 15 750.

Suzuki Ignis є бездоганним міським кросовером. Він маленький та дуже спритний, але водночас просторий всередині завдяки вертикальній піднятій посадці і високому даху. Практично відсутні звиси, особливо ззаду, роблять відчуття і без того малих габаритів ще гострішим, а дорожній просвіт з показником 18 см дасть впевненості руху нашими дорогами.

Ignis зараз доступний в Україні тільки з переднім приводом і з одним двигуном. Це 1.2-літровий 4-циліндровий «атмосферник» потужністю 83 к.с. КПП може бути механічна на 5 передач або автоматична, безступенева («варіатор»). Переплативши більше тисячі доларів за «автомат», ви також будете регулярно переплачувати за бензин — в середньому за кожних зайвих 0.4 л/ 100 км, які «зжиратиме» варіатор.

4. Peugeot 301 / Citroen C-Elysee

Клас: малий седан (В-клас);

Ціна від, $: 15 200.

Бюджетний седан Peugeot 301 та його двійника Citroen C-Elysee вам продадуть за 15 тисяч доларів у комплектації Active з бензиновим атмосферним двигуном 1.6 (115 к.с.) і 5-ступеневою механічною КПП. Середні витрати палива цієї модифікації становитимуть 6.5 л/100 км. Так, це не та машина, яку купують для задоволення і емоцій, проте у порівнянні з «китайщиною» — вибір очевидний.

На відміну від інших учасників даної підбірки, дана модель від Пежо-Сітроен з етапу розробки задумувалася як ультрабюджетний продукт для конкуренції з тогочасним хітом — седаном Dacia Logan ІІ покоління. І якщо останній з того моменту вже встиг змінити генерацію, то 301 / C-Elysee досі випускаються майже без змін з 2012-го року.

3. Skoda Fabia

Клас: малий хетчбек (В-клас);

Ціна від, $: 15 077.

І знову Skoda! Найновіша Fabia оснащується лише бензиновими моторами, базовий з яких видає тільки 65 к. с. Більш потужна версія цього ж двигуна має вже 80 к.с. — саме ця є доступною наразі в Україні, і оснащується вона 5-ступеневою МКПП. Є ще 1.0-літровий турбомотор (95 к. с. або 110 к. с.), потужніша версія якого може бути з АКПП, але, знову ж таки, не для нас. На вершині гами — турбомотор 1.5 (150 к. с.) з АКПП DSG.

За даними mmr.net.ua, Skoda Fabia комплектується передньою незалежною підвіскою (типу MacPherson) і залежною задньою (балка). Що цікаво, тепер крім стандартного варіанту шасі для Fabia доступний більш драйверський (із заниженою на 15 мм підвіскою та жорсткішими пружинами), а також варіант для поганих доріг: пружини з іншим налаштуванням, збільшений на 15 мм кліренс + додатковий захист днища. Simply clever!

2. Citroen C3

Клас: малий хетчбек (В-клас);

Ціна від, $: 14 800.

Червоний Citroen С3 міг би стати чудовим вибором для дам! Проте у такому разі прийдеться платити більше — версія з АКПП (6-ст. гідротрансформатор) вартує аж $19 340. Такий приріст пояснюється, що для України «автомат» постачається відразу з потужнішим двигуном 1.2 турбо (110 к.с.) + з дорожчою комплектацією — Shine. А за 14 300 ви отримаєте базовий рівень оснащення (Feel), 1.2-літровий «атмосферник» (82 к.с.) і МКПП.

Оновлений Citroen C3 змінився в деталях: фірмові прогумовані молдинги Airbump на дверях замість семи повітряних секцій тепер мають три, але більші. Крім того, крісла в салоні відтепер оснащені технологією Advanced Comfort Seats: шар спеціальної піни всередині сидінь був збільшений з 2 до 15 мм, а поперекова підтримка стала потужнішою. Не забуваємо про плавність ходу С3-го і віддаємо належне: це сама комфортабельність.

1. Hyundai i10

Клас: мікро хетчбек (А-клас);

Ціна від, $: 13 600.

За даними mmr.net.ua, будь-якій комплектації Hyundai i10 оснащений помічником утримання руху в смузі, системою екстреного гальмування з виявленням пішоходів (до 64 км/год), системою автоматичного переходу на ближнє світло, а також круїз-контролем. Більш дорогі комплектації включають також задній парктронік, мультимедіа із сенсорним дисплеєм, клімат-контроль, підігрів передніх крісел та керма, бездротову зарядку для смартфона.

В Україні сіті-кар пропонується з бензиновими «атмосферниками»: трициліндровим 1.0 (67 к.с.) та 1.2-літровий 4-циліндровим на 84 сили. Обидва мотори можна оснастити 5-ступеневими МКПП чи АКПП («робот»). Динаміка Hyundai i10 навіть з мотором 1.2 неспортивна, хоча для міста цілком нормальна: 12.6 с до 100 км/год та «максималка» в 171 км/год. Зате середня витрата палива — 5.3 л за циклом WLTP.

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