Що робить щасливими українських працівників найбільше (інфографіка) — Finance.ua

Що робить щасливими українських працівників найбільше (інфографіка) Сьогодні 15:12 — Особисті фінанси

Що робить щасливими українських працівників найбільше (інфографіка), Фото: ukr.media

В Україні офісні працівники активно повертаються до роботи, пристосовуючись до умов війни. З початку повномасштабної російської агресії втричі зріс рівень працевлаштованості.

Про це свідчать результати дослідження суспільно-політичних настроїв українців, проведеного Gradus Research наприкінці 2023 року.

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Компанія провела крос-культурне дослідження серед офісних працівників в Україні, а також у семи інших європейських країнах із найбільшим оціночним показником ВВП: Німеччині, Франції, Італії, Великобританії, Іспанії, Нідерландах та Польщі, і прослідкували ключові тенденції та відмінності.

У яких країнах найщасливіші працівники

Найвищі показники задоволеності життям показують громадяни тих держав, у яких є все, що вони цінують у житті — здоров’я, безпека, кар'єрні можливості тощо.

Таким чином, найвищий показник серед опитаних країн у Нідерландів — 7,5 пунктів з 10 можливих. Далі з індексом щастя в 7,4 бали з 10 — Великобританія. Німеччина і Франція, у свою чергу, зазначають про однаковий рівень — 7,3, а Польща та Італія оцінюють його на 6.9 та 6.8 пунктів, відповідно.

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Українські громадяни змушені працювати в складних умовах. Безперечно, російська агресія накладає на них нові складнощі. Таким чином, індекс щастя українців перебуває на позначці 5.6 пунктів.

Найбільше офісних працівників в Україні (71%) робить щасливими власне здоров’я і здоров’я близьких.

Безпеки та мирне життя також в топі серед українських респондентів (67%). У нашій країні частка тих, хто обрав цей фактор, значно вища, ніж в інших європейських країнах, особливо в порівнянні з Італією (28%) та Нідерландами (27%), де різниця становить майже два з половиною рази. Найближче до України важливість фактору безпеки декларують поляки (48%). Це, звісно, пов’язано з культурною подібністю та географічною близькістю до України.

50% опитаних офісних працівників з України зазначили, що фінансова забезпеченість є для них найвагомішою. Тож це є третьою за значимістю умовою для щасливого життя. Для Італії (53%) та Німеччини (50%), що цікаво, цей фактор займає перше місце, хоча є майже ідентичним відповідному відсотку в нашій країні.

19% українських респондентів зазначили справедливість у суспільстві. Серед опитаних держав за цим показником Україну випереджає лише Німеччина (25%).

Цікавим є те, що серед усіх опитаних країн саме для українських жінок наявність власної родини є одним із факторів щастя.

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«Цілком прогнозовано, що війна відбилася на загальному рівні щастя українців. Але тут важливо дивитися на зміну пріоритетності факторів, що впливають на задоволеність життям: питання здоров’я і безпеки стали особливо важливими для нас, і з продовженням бойових дій вони набуватимуть ще більшого значення. Фінансовий фактор також у топі. І це важливий сигнал у контексті міграційної політики: вже зараз ми бачимо, що повертатиме українців додому після завершення війни», — зазначає Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research.

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