На які бенефіти можуть розраховувати працівники в Україні у 2024 році (інфографіка) — Finance.ua

На які бенефіти можуть розраховувати працівники в Україні у 2024 році (інфографіка) Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

На які бенефіти можуть розраховувати працівники в Україні у 2024 році (інфографіка)

Винагорода співробітників складається не лише із зарплати. Коли у компанії немає змоги конкурувати за шукача безпосередньо оплатою праці, у гру вступають бенефіти — додаткові переваги, які отримує працівник. Раніше Work.ua запитував у шукачів, які переваги, крім підвищення зарплати, спонукали б їх залишитися у компанії. Серед фаворитів були гібридний формат роботи, компенсація витрат на навчання та хобі, додаткові дні відпустки.

А які плани на бонуси працівникам у роботодавців? Аналітики запитали , які бенефіти компанії планують надавати співробітникам у 2024 році. Респонденти могли вибрати до 3 варіантів відповіді або вказати свій варіант.

Серед інших варіантів респонденти вказували такі: корпоративна англійська мова, безоплатні обіди, премії за результатами роботи, надання безкоштовного проживання, корпоративні заняття йогою, корпоративи, компенсація проїзду, навчання домедичної допомоги, відпочинок за кордоном, корпоративний коуч, виїзд на екскурсії, благодійні й святкові заходи, знижки на послуги компанії.

Також чимало респондентів відповіли, що не пропонують співробітникам жодних додаткових бонусів.

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Що планують у 2024

Щодо планів на наступний рік, то вони здебільшого оптимістичні. Скорочення бонусів для працівників прогнозується лише у 4% компаній, тоді як 24% опитаних закладають у бюджети розширення переліку бенефітів.

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