Що потрібно перевірити в автомобілі після зими — Finance.ua

Що потрібно перевірити в автомобілі після зими Сьогодні 21:12 — Технології&Авто

Що потрібно перевірити в автомобілі після зими

Зима — традиційно найважчий час для автомобіля через морози, сніг, дорожні реагенти та інші потенційно негативні фактори, що прямо впливають на його експлуатацію.

Перше, що, на думку експерта, треба зробити після зими — перевірити усі технічні рідини. Наприклад, якщо після попереднього ТО машина вже проїхала хоча б 7−8 тисяч кілометрів, слід поміняти мастило в двигуні, причому на теплий період можна вибрати більш в’язке мастило, яке зазвичай коштує трохи дешевше. Разом з ним не зайвим буде замінити і салонний фільтр, в якому за зиму часто накопичується велика кількість бруду.

Навесні, коли температура повітря почне стабільно триматися в районі 6−7 градусів за Цельсієм, потрібно буде «перевзути» автомобіль — змінити зимові шини на літні.

«Вважаю дуже правильним підхід, коли, крім запису на шиномонтаж, планується і повноцінна діагностика ходової частини, мотора, ЛКП. Зручно та логічно поєднати ці цілі в один візит на СТО», — зазначив фахівець.

Після зими потрібно обов’язково перевірити рівень та стан гальмівної та охолоджуючої рідини. При цьому із заміною «незамерзайки» на воду для склоомивача він поспішати не радить — краще зробити це ближче до літа.

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Наступна обов’язкова перевірка — ходова частина та кермо. Не повинно бути протікань, люфтів та пошкоджень. Особливу увагу при перевірці варто звертати на амортизатори, шарові опори, втулки, а також такі важливі дрібниці, як сайлентблоки та пильовики. Саме вони вимагають заміни після холодного сезону найчастіше, наголосив експерт.

Окрему увагу потрібно приділити гальмам. Через перепади температур, вологи і бруду, що накопичується, з доріг колодки швидше зношуються.

Після ретельного миття автомобіля фахівець радить уважно оглянути його кузов, звертаючи особливу увагу на пороги, кромки дверей та колісні арки. Будь-які сколи і, тим більше, корозію він рекомендує негайно ремонтувати, а, коли встановиться суха погода, можна обробити ЛКП воском або керамікою — ці процедури виконуються не тільки для естетики та зовнішнього вигляду, але для захисту кузова в цілому.

Крім того, експерт нагадав про склоочисники. Якщо стояли зимові щітки, або нинішні щітки вже зношені, краще замінити їх на нові, оскільки навесні, у період підвищеної вологи та дощів, вони мають працювати особливо інтенсивно.

«Приберіться в багажнику і салоні, всі зимові атрибути можна прибрати до наступного року, а все, що може знадобиться в дорозі навесні — покласти в авто», — додав фахівець.

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MMR За матеріалами:

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