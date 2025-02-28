Фахівець розповів, як можна «вбити» АКПП при зупинці двигуна на ходу — Finance.ua

Фахівець розповів, як можна «вбити» АКПП при зупинці двигуна на ходу Сьогодні 19:33 — Технології&Авто

Фахівець розповів, як можна «вбити» АКПП при зупинці двигуна на ходу

Якщо двигун машини з АКПП несподівано зупиниться під час руху, це може спричинити серйозні проблеми з коробкою передач. На відміну від механічних трансмісій, де наслідки не такі критичні, у автоматичних можуть виникнути значні несправності. Власник автосервісу пояснив порталу MMR.net.ua, як такі ситуації впливають на роботу «автомата».

Існує безліч причин, через які двигун може раптово затихнути. Часто це пов’язано із забрудненням клапана рециркуляції вихлопних газів (EGR), який може вийти з ладу через кіптяву, що накопичилася.

Також можливі збої у паливній системі. У разі засмічення фільтра паливонасоса або за наявності нальоту на форсунках може заблокуватися подача палива.

На автомобілях із МКПП, якщо двигун глухне, машина продовжує рух завдяки кінетичній енергії. У той час як на автомобілях з автоматичною трансмісією при зупинці двигуна коробка передач може перейти в стан, схожий на нейтраль. Це знижує навантаження, але водій своїми діями може ускладнити ситуацію.

Якщо автовласник піддасться паніці та переплутає положення важеля коробки, це може призвести до серйозних наслідків. Наприклад, замість включення режиму драйв він може випадково переключити на паркінг, що викличе різкий удар і пошкодить трансмісію. Щоб мінімізувати ризики, важливо зберігати спокій. Якщо двигун заглух, слід акуратно направити автомобіль до узбіччя і зупинитися, перш ніж переводити селектор у режим «паркінг».

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