Які вживані машини не варто купувати автомобілістам-початківцям (фото) — Finance.ua

Які вживані машини не варто купувати автомобілістам-початківцям (фото) Сьогодні 05:09 — Технології&Авто

Які вживані машини не варто купувати автомобілістам-початківцям (фото), Фото: freepik

Для більшості людей першим власним автомобілем стає щось придбане на вторинному ринку. Придбання вживаного авто часто є хорошим способом придбати непогану машину за значно менші гроші, ніж в автосалоні. Але новачкам варто уникати деяких машин, які доступні на вторинному ринку.

Про це пише Slash Gear.

Які вживані авто не варто купувати як першу машину

Досвідчені водії, особливо ті, хто вже перепробував кілька різних моделей авто, як правило, добре розуміють, які саме характеристики машини їм потрібні і з якими машинами можуть бути проблеми.

Якщо ж ви купуєте машину вперше, ви, майже напевно, до кінця не усвідомлюєте усіх «підводних» каменів.

Ford Mustang

Як правило, першу машину люди купують у зовсім молодому віці. І часто хочуть, аби це було щось «стильне» і «спортивне», як от знаменитий «Форд Мустанг».

Проблема в тому, що потужний двигун і недосвідчений водій — це дуже погане поєднання, яке часто призводить до трагедій.

Тим паче, що страховка на такі машини, як правило є дорожчою через об’єм двигуна.

Jeep Wrangler

Хоча машину дещо адаптували для їзди звичайними дорогами, початково ця модель створювалася для бездоріжжя. І це робить її не надто комфортною для повсякденного використання.

Коротка колісна база та розрахована на бездоріжжя підвіска роблять їзду пружною, а кузов сильно крениться на поворотах. Великі шини є дуже шумними, що робить гучним рух по шосе. Ці машини є непрактичні для перевезення великої кількості багажу. Також вони мають низьку надійність.

Mercedes-Benz ML 350 4MATIC

Mercedes-Benz виробляє комфортабельні та розкішні автомобілі. Завдяки найновішим зручностям і опціям потужності водіння цих машин приносить справжнє задоволення.

Але запчастини до них є настільки дорогими, що більш-менш серйозний ремонт Mercedes потенційно може зробити вас банкрутом, якщо тільки ви не заробляєте тисячі доларів на місяць. Особливо це стосується моделі ML 350 4MATIC.

Ford F250 Super Duty Powerstroke

Для людей, яким потрібен міцний і надійний пікап, здатний перевозити значний вантаж, Ford F250 з дизельним двигуном Powerstroke V8 буде гарним вибором.

Але якщо ви не фермер, а офісний працівник чи тим паче студент, ця машина точно не для вас. Вона бере багатенько палива, має певні проблеми з безпекою (бо ж машина в першу чергу для сільської місцевості) і може бути дорогою в ремонті. Це вже не кажучи про великі розміри машини, що для міста може бути незручно.

BMW M 3

Ця машина поєднує у собі головні недоліки спортивного і преміум-авто.

Занадто потужний двигун, як для новачка, і занадто дороге обслуговування як для того, хто лише на початку своєї кар’єри.

Chevrolet Aveo

На перший погляд якраз це авто видається ідеальним варіантом для новачка — бюджетна машина зі звичайним двигуном.

Однак конкретно ця модель вирізняється низкою проблем: загалом низька надійність машини та недостатній рівень безпеки. Експерти все ж радять пошукати іншу машину.

Mazda Speed 3

Mazda протягом тривалого часу створювала чудові автомобілі, і її компактна модель Mazda 3 насправді є чудовим першим автомобілем для будь-кого.

Однак 263-сильна модифікація Speed 3 з турбонаддувом є поганим вибором для новачків через надто потужний двигун, з яким не так вже й просто впоратися.

Mazda RX-8

Це фантастичні автомобілі для керування. Але 232 кінські сили є «не ок» для новачків.

Крім того ця модель має роторний двигун, якиий вимагає особливої ​​уваги. Ось чому новачкам, ймовірно, не варто купувати RX-8.

УНІАН За матеріалами:

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