Що потрібно перевірити перед підписанням job offer Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Job offer часто сприймають як фінальний етап перед працевлаштуванням. Водночас на практиці такий документ не завжди гарантує незмінність домовленостей між кандидатом і роботодавцем.

Про це пишуть експерти порталу budni.robota.ua.

Умови можуть коригуватися ще до офіційного оформлення трудових відносин, а юридичні механізми захисту в таких випадках залишаються обмеженими. Саме тому перед підписанням оферу важливо уважно перевірити його зміст і письмово зафіксувати ключові умови співпраці.

Чи має job offer юридичну силу в Україні

Чинне трудове законодавство України не містить визначення поняття job offer.

Фактично це письмова пропозиція роботи, яка фіксує попередні домовленості та наміри сторін щодо майбутньої співпраці. Однак сам по собі офер не замінює офіційного оформлення трудових відносин.

Тому, якщо роботодавець відкликає job offer до офіційного оформлення працівника, притягнути його до відповідальності саме в межах трудового законодавства фактично неможливо.

Станом на сьогодні юридичне значення для виникнення трудових відносин мають насамперед трудовий договір (контракт) та наказ (розпорядження) про прийняття працівника на роботу.

Роботодавець змінив умови job offer після його надсилання: чи законно це

Оскільки job offer не є трудовим договором, зміна його умов до моменту офіційного оформлення трудових відносин за загальним правилом не вважається порушенням закону. У такому випадку йдеться радше про питання ділової етики, репутації компанії та добросовісності у веденні переговорів, а не про юридичну відповідальність у сфері трудового права.

До моменту укладення трудового договору та видання наказу про прийняття на роботу сторони, як правило, залишаються вільними змінювати погоджені раніше умови або взагалі відмовитися від подальшої співпраці.

Чи варто погоджуватися на job offer без прописаної зарплати або бонусів

Юристи не рекомендують погоджуватися на job offer, у якому не прописані ключові фінансові умови.

По суті, job offer є основним інструментом фіксації домовленостей та очікувань сторін до моменту офіційного оформлення трудових відносин. Саме тому бажано максимально детально прописувати в ньому ключові умови майбутньої роботи, насамперед, умови оплати праці.

Якщо в офері не конкретизовано розмір заробітної плати (зокрема, чи йдеться про суму «на руки»), структуру бонусів, KPI або інші стимули, це створює простір для різного тлумачення домовленостей і потенційних конфліктів у майбутньому.

Крім того, за відсутності письмової фіксації таких умов працівнику надалі буде значно складніше довести, про що саме сторони домовлялися на етапі переговорів.

Перед погодженням бажано просити роботодавця чітко прописати не тільки розмір зарплати, систему бонусів, а й умову про випробувальний строк, графік та формат роботи.

Job offer — це етап переговорів, де сторони узгоджують умови майбутньої співпраці. Кандидат має право обговорювати зарплату, бонуси, відпустку, графік роботи чи інші умови. Робити це рекомендовано виключно письмово (електронною поштою, офіційно через месенджери або навіть в паперовому вигляді). При цьому бажано чітко формулювати свої запити та побажання — наприклад, який пункт ви хочете змінити і на який саме.

Жодних юридичних санкцій за відмову підписувати job offer чинне законодавство не передбачає, адже сам по собі офер не є трудовим договором і не створює трудових правовідносин між сторонами.

Чи варто показувати job offer юристу перед підписанням

У багатьох випадках це дійсно варто зробити, особливо якщо йдеться про керівну посаду, високий рівень відповідальності або складні умови співпраці.

Зокрема, доцільно залучити юриста, якщо job offer містить положення про NDA, неконкурентні обмеження, складну систему бонусів чи KPI, значний рівень винагороди або якщо мова йде про працевлаштування в міжнародній компанії.

Як захистити себе, якщо роботодавець порушує умови підписаного job offer

Оскільки job offer фактично є декларацією намірів сторін, найкращим способом захистити себе для кандидата є максимально швидке укладення офіційного трудового договору, в якому будуть чітко продубльовані всі ключові умови офера.

Також варто обов’язково зберігати всю комунікацію та документи, пов’язані з працевлаштуванням: сам job offer, електронне листування, повідомлення, підтвердження домовленостей тощо. У разі виникнення спору це може мати додаткове доказове значення.

Водночас слід враховувати, що чинне трудове законодавство України не містить ані визначення поняття job offer, ані порядку його укладення чи правових наслідків порушення його умов.

Багато норм трудового законодавства залишаються застарілими та не враховують сучасну практику рекрутингу. Саме тому притягнути роботодавця до юридичної відповідальності виключно за порушення умов підписаного офера на практиці вкрай складно.

Інша ситуація виникає тоді, коли положення job offer були включені до трудового договору або контракту. У такому випадку працівник уже має значно сильнішу правову позицію та реальні механізми захисту своїх прав. Проте перед тим, як розпочинати спір із роботодавцем, доцільно отримати консультацію профільного юриста, аби належним чином оцінити перспективи справи та правильно сформувати правову позицію.

