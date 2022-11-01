Що чекає на українців від 1 листопада 2022 року — Finance.ua

Що чекає на українців від 1 листопада 2022 року Вчора 08:08 — Особисті фінанси

Що чекає на українців від 1 листопада 2022 року

З приходом останнього місяця осені на українців чекає чимало змін, які стосуватимуться, зокрема, і їхніх гаманців. Finance.ua розповідає про основні з них.

Податкові зміни на первинному ринку житла

З 1 листопада набирають чинності норми Закону № 2600 . Зміни передбачають запровадження для девелоперів податку на додану вартість за касовим методом, а для людей — продавців на первинному ринку податок на доходи фізосіб у розмірі 18% з різниці між ціною купівлі та ціною продажу при першому продажу квартири.

Відповідно до цього закону, забудовникам доведеться платити 20-відсотковий ПДВ за касовим методом, а інвесторам — податки з продажу житла, в яке вони вклали свої гроші.

Подорожчання термінового оформлення документів

Із 1 листопада змінюється вартість термінового оформлення внутрішнього паспорта громадянина України і паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Так, наприклад, щоб оформити паспорт за 10 днів тепер доведеться віддати не 252 грн, як це було раніше, а 496 грн.

А за оформлення закордонного паспорта за три або сім днів доведеться заплатити не 704 грн, а 992 грн.

Крім того, оформлення та обмін проїзного документа біженця зросте в ціні з 226 грн до 452 грн, а посвідки на тимчасове проживання — з 352 до 452 грн.

Оформлення та обмін картки мігранта здорожчає зі 199 до 399 грн.

Комуналка

Тарифи на комунальні послуги з 1 листопада не зміняться. В Україні продовжує діяти закон, згідно з яким тарифи на газ, опалення та гарячу воду не можна підвищувати протягом дії воєнного стану та шести місяців після нього.

Також днями Кабінет Міністрів ухвалив постанову , яка передбачає, що ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону — до 31 березня 2023 року.

Допомога для евакуйованих українців

1 листопада набирає чинності постанова уряду про відкриття спеціального рахунку для допомоги українцям на деокупованих територіях та евакуйованим громадянам.

За рахунок коштів донорів, що надходитимуть на цей рахунок, мешканці звільнених територій будуть отримувати гуманітарну та одноразову грошову допомогу у розмірі 3000 грн для дітей та інвалідів, 2000 грн — для інших категорій. Виплати здійснюватиме Укрпошта.

Як пояснили у Мінреінтеграції , алгоритм отримання грошової допомоги жителями звільнених населених пунктів передбачає, що:

місцеві органи влади протягом семи днів після деокупації надають ОВА інформацію про кількість осіб, які проживали на момент деокупації, та необхідну суму коштів;

ОВА протягом двох днів передають цю інформацію до Мінреінтеграції;

Мінреінтеграції спільно з Міноборони затверджує перелік деокупованих населених пунктів і протягом двох днів після затвердження перераховує кошти Укрпошті;

Укрпошта протягом п’яти днів проводить виплати безпосередньо людям, які мають право на виплату такої допомоги.

Укрпошта на підставі відомостей Укрзалізниці за три дні до відправлення евакуаційного потяга подає Мінреінтеграції інформацію про кількість осіб, які виїжджають, й орієнтовну суму коштів.

Після цього Мінреінтеграції протягом двох днів з дня отримання подання перераховує кошти Укрпошті, яка протягом п’яти днів проводить виплати.

Чи буде підвищення пенсій в листопаді

В жовтні в Україні підвищилась мінімальна заробітна плата, відповідно, підвищились пенсії.

Додаткові підвищення на листопад не заплановані. Ті пенсіонери, які мають право на підвищення пенсій, але не отримали його до 25 жовтня, можуть звернутися для перерахунку в листопаді до органів ПФУ

На підвищення пенсії мають право особи:

віком 65 років та старше,

що мають необхідний страховий стаж — від 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно,

особи віком від 70 до 75 років,

пенсіонери з «військовими пенсіями» та інваліди.

Нові правила для біженців у Нідерландах

З 1 листопада українським біженцям у Нідерландах необхідно мати спеціальну позначку в паспорті або О-документ для підтвердження отримання статусу тимчасового захисту.

Вона буде доказом того, що українці проживають в Нідерландах на підставі Директиви ЄС про тимчасовий захист, тож мають доступ, серед іншого, до ринку праці.

Позначку-вклейку в паспорт або О-документ видає Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (Immigratie-en Naturalisatiedienst, IND).

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