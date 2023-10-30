Що буде з українцями, які захочуть залишитись у Чехії після 2025 року — Finance.ua

Що буде з українцями, які захочуть залишитись у Чехії після 2025 року Сьогодні 21:05 — Світ

Що буде з українцями, які захочуть залишитись у Чехії після 2025 року

У Чехії готуються до того, що після закінчення тимчасового захисту частина українців захочуть залишитися в країні. Їм можуть надати таку можливість.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Тимчасовий захист для українців у ЄС завершиться 2025 року. У багатьох країнах вже вивчають можливі сценарії, як діяти з українськими громадянами в майбутньому. У Чехії закликають знайти спільне європейське рішення щодо умов для українців.

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«Якщо окремі держави зараз почнуть вигадувати власні рішення, то цілком логічно, що українці, які хотіли б залишитися після закінчення тимчасового захисту у 2025 році — вони порівнювали б і думали, у якій країні вигідніше. Тому потрібне уніфіковане рішення», — зазначив міністр.

За його словами, українців не будуть просити виїхати з країни після закінчення захисту.

«Я не можу уявити ситуацію, коли одного дня людям просто скажуть: „Йдіть усі додому“. Очевидно, що багато людей з України зацікавлені у поверненні. Між вереснем і жовтнем кількість людей з України на нашій території зменшилась приблизно на 14 тисяч», — звернув увагу Віт Ракушан.

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Але досвід інших міграційних криз свідчить, що частина людей в Чехії облаштуються і не захочуть вкотре змінювати середовище для своїх дітей.

«І таким людям треба просто дати можливість, згідно з добре продуманою схемою, залишитись у Чехії», — зазначив він.

Водночас у Чехії не намагаються спонукати якомога більше українців залишитися в країні.

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«У проектах, які тут створюються, завжди важливо ставити питання, на що вони спрямовані. Я з самого початку говорив: давайте краще говорити не про інтеграцію, а про адаптацію. Тому що адаптація — це звикання і створення умов, щоб люди могли тут жити. Не йдеться про те, щоби спричинити якусь «крадіжку» людей, мовляв, «зробимо з них за два-три роки чехів і будемо хотіти, щоби залишались тут, бо нам так зручно», — підкреслив міністр.

Голова МВС пояснює: у Чехії поважають позицію української сторони, щоб українців не сприймали як біженців, бо Україні треба буде повернути значну частину населення, щоб оговтатися від війни та розбудовувати країну.

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