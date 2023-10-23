Як виїхати з Чехії та відмовитися від тимчасового захисту: алгоритм дій — Finance.ua

Як виїхати з Чехії та відмовитися від тимчасового захисту: алгоритм дій Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Понад 200 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист у Чехії з початку війни, вже виїхали з країни. Дехто повернувся в Україну, частина людей переїхали до інших держав.

Як відмовитися від статусу тимчасового захисту та закрити важливі справи у Чехії, розповідає з посиланням на сайт для українців від чеського МВС nasiukrajinci.cz

У жовтні в Чехії перебувають понад 362 тисяч українських біженців. Із початку війни заяви на тимчасовий захист подали 561 605 людей. Частина біженців залишила Чехію, щоб змінити країну захисту. В таких випадках необхідно відмовитися від статусу в Чеській Республіці.

«Якщо ви плануєте повернутися в Україну назавжди, ви повинні відмовитися від тимчасового захисту, наданого вам у Чеській Республіці, перед від'їздом», — зазначають на сайті для українців.

Це можна зробити у різних установах, взявши паспорт із візовою відміткою:

якщо людина має біометричний паспорт — можна звернутися до Регіонального центру допомоги українцям (KACPU);

якщо немає біометричного паспорта, треба прийти на робоче місце Департаменту притулку та міграційної політики МВС;

відмовитися від тимчасового захисту можна і з території України. У цьому випадку слід звернутися до відділу Посольства Чеської Республіки в Києві або до Генерального консульства Чеської Республіки у Львові.

Також біженцям слід повідомити медичну страхову компанію про відмову від тимчасового захисту: під час візиту, електронною поштою чи через онлайн-форму. При цьому необхідно надати документ про закінчення візи та повернути картку страхування.

«Перед від'їздом рекомендуємо уточнити у вашій медичній страховій компанії, чи є у вас борг перед нею. Якщо ви не повідомите медичну страхову компанію про припинення тимчасового захисту, у вас може виникнути заборгованість по страховому внеску, включаючи штраф, який страхова компанія повинна стягнути з вас», — звертають увагу на сайті.

Українці мають повідомити чеську школу про своє повернення на батьківщину. Школа може на основі цієї інформації вимагати повернення позиченого обладнання, підручників, здійснити фінансовий розрахунок, наприклад, за харчування.

«Якщо ви хочете підтвердити відвідування дітьми школи в Чеській Республіці з метою визнання в своїй країні, попросіть школу видати підтвердження. Форму та іншу інформацію можна знайти на сайті edu. cz », — зазначають у відомстві.

Наостанок слід вирішити податкові питання: подати декларацію про доходи фізичних осіб, якщо є таке зобов’язання через роботу чи бізнес. Якщо людина перебуває на обліку у податкового керуючого, слід повідомити його про зміну реєстраційних даних при виїзді з України за встановленою формою

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