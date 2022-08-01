Що буде з інфляцією в Україні – прогноз експертів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що буде з інфляцією в Україні – прогноз експертів

Особисті фінанси
1674
Що буде з інфляцією в Україні – прогноз експертів
Що буде з інфляцією в Україні – прогноз експертів
30% інфляції, які прогнозує Національний банк до кінця року — цілком виправдані, але це не означає, що вже завтра продукти в магазинах здорожчають на таку ж величину.
Про це під час Третього всеукраїнського валютного форуму, організованого порталами Finance.ua та «Мінфін», говорили експерти під час дискусійної панелі.
До речі, повний запис з форуму можна придбати за посиланням.
«Хочу привернути увагу до міжнародних тенденцій. У нас майже 10% інфляція в США та Європі. Інфляція 20-30% в emerging markets (ринки, що розвиваються. — Ред.) — це не така визначна величина. Є приклад Туреччини, де 50-70%. Якщо дивитися на промислову інфляцію в Європі, вона в багатьох країнах 40% плюс. Нічого страшного не відбувається. Ми йдемо у фарватері міжнародних тенденцій», — зазначив директор департаменту казначейських-інвестиційних послуг Укрексімбанку Антон Болдирєв.
Читайте також
Він наголосив, що не треба думати, що, якщо у нас на 25% збільшився курс, то ми наступного ранку в магазинах побачимо плюс 25% на цінниках.
«Це відбувається поступово. І, дійсно, всі імпортери вже закладали курс плюс-мінус 40 у свої товари. Тому ми бачимо щодо палива, інших продуктів — немає такої переоцінки», — звернув увагу Болдирєв.
«Імпортери закладали в ціни підвищений курс. Вважаю, що до кінця року додасть нам 2-3% до того індексу споживчих цін, який є на поточний момент», — додав начальник управління казначейських операцій Банку Кредит Дніпро Юрій Гріненко.
Місце для вашої реклами
За словами директора департаменту ринків капіталу ПриватБанку Антона Коваленка, зв’язок між інфляцією і курсом — один до п’яти.
«Якщо девальвація чи ревальвація на 5%, то очікуйте інфляцію в один чи інший бік 1%. Якщо курс був змінений на 25%, то очікуймо інфляцію 5%. При курсі 29 грн/дол. інфляція була на рівні 22%. Тож треба додати ці 5% до 22% — проста арифметика. Враховуючи світові тенденції, 30% вважаю справедливим рівнем», — резюмував він.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Національний банк України випустив інфляційний звіт, в якому зокрема йдеться, що номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) — на 27%;
  • знижуватися інфляція почне у 2023 році, згідно з прогнозом НБУ. Тоді ж економіка повернеться до зростання. Цьогоріч реальний ВВП скоротиться на третину.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.