Що буде з інфляцією в Україні – прогноз експертів — Finance.ua

Що буде з інфляцією в Україні – прогноз експертів Вчора 21:01 — Особисті фінанси

Що буде з інфляцією в Україні – прогноз експертів

30% інфляції, які прогнозує Національний банк до кінця року — цілком виправдані, але це не означає, що вже завтра продукти в магазинах здорожчають на таку ж величину.

Про це під час Третього всеукраїнського валютного форуму, організованого порталами Finance.ua та «Мінфін», говорили експерти під час дискусійної панелі.

До речі, повний запис з форуму можна придбати за посиланням.

«Хочу привернути увагу до міжнародних тенденцій. У нас майже 10% інфляція в США та Європі. Інфляція 20-30% в emerging markets (ринки, що розвиваються. — Ред.) — це не така визначна величина. Є приклад Туреччини, де 50-70%. Якщо дивитися на промислову інфляцію в Європі, вона в багатьох країнах 40% плюс. Нічого страшного не відбувається. Ми йдемо у фарватері міжнародних тенденцій», — зазначив директор департаменту казначейських-інвестиційних послуг Укрексімбанку Антон Болдирєв.

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Він наголосив, що не треба думати, що, якщо у нас на 25% збільшився курс, то ми наступного ранку в магазинах побачимо плюс 25% на цінниках.

«Це відбувається поступово. І, дійсно, всі імпортери вже закладали курс плюс-мінус 40 у свої товари. Тому ми бачимо щодо палива, інших продуктів — немає такої переоцінки», — звернув увагу Болдирєв.

«Імпортери закладали в ціни підвищений курс. Вважаю, що до кінця року додасть нам 2-3% до того індексу споживчих цін, який є на поточний момент», — додав начальник управління казначейських операцій Банку Кредит Дніпро Юрій Гріненко.

За словами директора департаменту ринків капіталу ПриватБанк у Антона Коваленка, зв’язок між інфляцією і курсом — один до п’яти.

«Якщо девальвація чи ревальвація на 5%, то очікуйте інфляцію в один чи інший бік 1%. Якщо курс був змінений на 25%, то очікуймо інфляцію 5%. При курсі 29 грн/дол. інфляція була на рівні 22%. Тож треба додати ці 5% до 22% — проста арифметика. Враховуючи світові тенденції, 30% вважаю справедливим рівнем», — резюмував він.

Довідка Finance.ua:

раніше Національний банк України випустив інфляційний звіт, в якому зокрема йдеться, що номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) — на 27%;

знижуватися інфляція почне у 2023 році, згідно з прогнозом НБУ. Тоді ж економіка повернеться до зростання. Цьогоріч реальний ВВП скоротиться на третину.

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