Що буде з цінами в Україні восени: прогноз Мінекономіки — Finance.ua

Що буде з цінами в Україні восени: прогноз Мінекономіки Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Що буде з цінами в Україні восени: прогноз Мінекономіки

У липні 2023 року вперше за два роки зафіксована дефляція на споживчому ринку — за даними Держстату ціни знизилися на 0,6% за місяць. Водночас восени ситуація зміниться.

Про це свідчить Огляд інфляції Мінекономіки.

Як зазначається в огляді, у липні 2023 року сезонне зростання пропозиції було головною причиною дефляції, що фактично є схожим на тенденції мирного часу (у 2022 році дефляції впродовж літнього періоду не спостерігалося).

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За даними Мінекономіки, динаміка цін упродовж уже відносно тривалого часу війни визначається переважно стриманим попитом (сфокусованим на товарах першої необхідності, в основному продовольчих).

Тому наразі базова інфляція передусім є відображенням підвищеної витратності виробництва у воєнних умовах (найбільш відчутно це позначається на цінах на продукти харчування з високим ступенем промислової обробки). У той час як небазова інфляція традиційно є найбільш волатильною і відображає поточне зниження цін на продукти, які є сировинними або з низьким ступенем обробки, що і сформувало липневу дефляцію, зазначили в Міністерстві.

Прогноз на осінь

«Оцінка перспектив щодо динаміки споживчих цін суттєво не змінилася порівняно з попередньою — відсутність значних шоків попиту та пропозиції створює підстави очікувати збереження наявного тренду на поступове сповільнення річного темпу інфляції», — йдеться в прогнозі.

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Відтак наразі відсутні підстави для істотного прискорення споживчої інфляції найближчим часом.

«Хоча варто враховувати послаблення та закінчення з часом впливу літньої сезонності. І, ймовірно, місячні темпи інфляції восени мають бути вищими за літні», — зазначили в Мінекономіки.

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