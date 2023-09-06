Що буде з цінами в Україні восени: прогноз Мінекономіки — Finance.ua

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Що буде з цінами в Україні восени: прогноз Мінекономіки

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Що буде з цінами в Україні восени: прогноз Мінекономіки
Що буде з цінами в Україні восени: прогноз Мінекономіки
У липні 2023 року вперше за два роки зафіксована дефляція на споживчому ринку — за даними Держстату ціни знизилися на 0,6% за місяць. Водночас восени ситуація зміниться.
Про це свідчить Огляд інфляції Мінекономіки.
Як зазначається в огляді, у липні 2023 року сезонне зростання пропозиції було головною причиною дефляції, що фактично є схожим на тенденції мирного часу (у 2022 році дефляції впродовж літнього періоду не спостерігалося).
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За даними Мінекономіки, динаміка цін упродовж уже відносно тривалого часу війни визначається переважно стриманим попитом (сфокусованим на товарах першої необхідності, в основному продовольчих).
Тому наразі базова інфляція передусім є відображенням підвищеної витратності виробництва у воєнних умовах (найбільш відчутно це позначається на цінах на продукти харчування з високим ступенем промислової обробки). У той час як небазова інфляція традиційно є найбільш волатильною і відображає поточне зниження цін на продукти, які є сировинними або з низьким ступенем обробки, що і сформувало липневу дефляцію, зазначили в Міністерстві.

Прогноз на осінь

«Оцінка перспектив щодо динаміки споживчих цін суттєво не змінилася порівняно з попередньою — відсутність значних шоків попиту та пропозиції створює підстави очікувати збереження наявного тренду на поступове сповільнення річного темпу інфляції», — йдеться в прогнозі.
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Відтак наразі відсутні підстави для істотного прискорення споживчої інфляції найближчим часом.
«Хоча варто враховувати послаблення та закінчення з часом впливу літньої сезонності. І, ймовірно, місячні темпи інфляції восени мають бути вищими за літні», — зазначили в Мінекономіки.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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