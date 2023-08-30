В НБУ спрогнозували рівень інфляції до 2025 року (інфографіка) — Finance.ua

В НБУ спрогнозували рівень інфляції до 2025 року (інфографіка) Сьогодні 21:05 — Казна та Політика

В НБУ спрогнозували рівень інфляції до 2025 року (інфографіка)

Інфляція стрімко знизилася від початку року. Ще в січні вона становила 26% у річному вимірі, тоді як уже в липні сповільнилася майже до 11%.

Про це повідомляє Національний банк України.

«Цьому посприяли доволі стабільна ситуація в енергетиці, здешевлення пального у першому півріччі, а також нарощування пропозиції продовольства. Вагомий вплив мали й заходи НБУ, що забезпечили стійкість валютного ринку та спонукали громадян більше заощаджувати в гривні», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що зміцнення національної валюти на готівковому ринку стримувало зростання цін на товари і послуги зі значною складовою імпорту (одяг, електроніка, авто, медицина тощо).

Ще один чинник стійкого сповільнення інфляції - незмінні тарифи на частину житлово-комунальних послуг (ЖКП), зокрема на опалення та гарячу воду.

«НБУ прогнозує подальше зниження інфляції - до 8,5% у 2024 році та 6,0% у 2025 році», — наголошує регулятор.

Цьому сприятиме низка чинників:

по-перше, очікується поступове зниження світових цін, зокрема на енергоносії;

по-друге, завершення війни має сприяти нарощуванню виробництва, а більша пропозиція товарів стримує інфляцію;

по-третє, НБУ і надалі балансуватиме валютний ринок та захищатиме привабливість гривні. Це обмежить зростання цін на імпортні товари.

«Додаткову підтримку курсу гривні на етапі відбудови країни забезпечуватимуть інвестиції та міжнародна фінансова допомога. Водночас основний внесок в інфляцію післявоєнних років, ймовірно, матиме поступове коригування тарифів на ЖКП», — підсумували в НБУ.

Інфографіка: НБУ

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