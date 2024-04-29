Що буде з цінами на пальне у травні: чи очікувати на зростання вартості — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що буде з цінами на пальне у травні: чи очікувати на зростання вартості

Особисті фінанси
18
Що буде з цінами на пальне у травні: чи очікувати на зростання вартості
Що буде з цінами на пальне у травні: чи очікувати на зростання вартості
Вартість пального суттєво зросла з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. І, як стало відомо, зростання ціни відбувається не через зростання попиту.
Про це розповів директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у коментарі 24 Каналу.
Як пояснює експерт, у травні не варто чекати потрясінь щодо вартості на ринку. Річ у тім, що скачки цін можуть трапитися тільки в одному випадку — якщо буде змінюватись ціна у світі.
Читайте також
«Як поводитиме себе світовий ринок, поки ніхто не може сказати. Бачимо, що всі били на сполох щодо ситуації з Ізраїлем та Іраном, ціна на нафту по 150 доларів за барель тощо. А в результаті ціна пішла донизу. Чи, наприклад, не бийте по російським заводам, бо ціна буде вища. Але ціна впала», — зазначив Куюн.
Він також пояснив, що на ріст вартості пального впливає два основних фактори — світові ціни та курс долара. Тобто, якщо на початку року нафта коштувала 77 доларів за барель, то сьогодні майже 90 доларів. Водночас не варто забувати, що кожна гривня в курсі долара — це 80 копійок додатково у ціні пального.
Читайте також
«От був там долар 38 гривень, сьогодні він вже в середньому 39,5 гривні. Тобто півтори гривні додав, а це відповідно 1,2 гривні до ціни пального виключно внаслідок курсу», — пояснює Куюн.
Станом на 29 квітня, за даними консалтингової групи А-95, пальне коштує:
  • бензин А-95 — 55,39 гривні,
  • бензин А-92 — 52,36 гривні,
  • дизпальне — 54,22 гривні,
  • газ авто­мобільний — 27,60 гривні.
Нагадаємо, що страхування каско захистить ваш автомобіль від можливих збитків на дорогах. Каско покриває ризики ДТП, викрадення, стихійні лиха тощо. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

Хочу оформити каско 🚗

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.