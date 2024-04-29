Що буде з цінами на пальне у травні: чи очікувати на зростання вартості — Finance.ua

Що буде з цінами на пальне у травні: чи очікувати на зростання вартості
Вартість пального суттєво зросла з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. І, як стало відомо, зростання ціни відбувається не через зростання попиту.
Про це розповів директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у коментарі 24 Каналу.
Як пояснює експерт, у травні не варто чекати потрясінь щодо вартості на ринку. Річ у тім, що скачки цін можуть трапитися тільки в одному випадку — якщо буде змінюватись ціна у світі.
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«Як поводитиме себе світовий ринок, поки ніхто не може сказати. Бачимо, що всі били на сполох щодо ситуації з Ізраїлем та Іраном, ціна на нафту по 150 доларів за барель тощо. А в результаті ціна пішла донизу. Чи, наприклад, не бийте по російським заводам, бо ціна буде вища. Але ціна впала», — зазначив Куюн.
Він також пояснив, що на ріст вартості пального впливає два основних фактори — світові ціни та курс долара. Тобто, якщо на початку року нафта коштувала 77 доларів за барель, то сьогодні майже 90 доларів. Водночас не варто забувати, що кожна гривня в курсі долара — це 80 копійок додатково у ціні пального.
«От був там долар 38 гривень, сьогодні він вже в середньому 39,5 гривні. Тобто півтори гривні додав, а це відповідно 1,2 гривні до ціни пального виключно внаслідок курсу», — пояснює Куюн.
Станом на 29 квітня, за даними консалтингової групи А-95, пальне коштує:
- бензин А-95 — 55,39 гривні,
- бензин А-92 — 52,36 гривні,
- дизпальне — 54,22 гривні,
- газ автомобільний — 27,60 гривні.
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