🎁Даруємо 3 сертифікати на пальне номіналом 1500 грн — Finance.ua

🎁Даруємо 3 сертифікати на пальне номіналом 1500 грн Сьогодні 10:35 — Страхування

🎁Даруємо 3 сертифікати на пальне номіналом 1500 грн

💃Запальні експерти зі страхування вирішили розбурхати ваші емоції та розіграти серед підписників каналу «Експерти зі страхування Finance.ua» 3 сертифікати від WOG на пальне номіналом 1500 гривень.

Один безцінний переможець = один безцінний сертифікат 🏆

👇 Для участі у розіграші обов’язково потрібно:

1. Бути підписаним на канал « Експерти зі страхування ».

2. Натиснути кнопку «Хочу пальне» у каналі під постом .💡

Результати розіграшу будуть оголошені 03.05.

Переможців рандомно обере телеграм-бот Givy Bot. Офіційні умови розіграшу за посиланням .🔥

Візьміть участь і виграйте свою дозу пального емоцій! 🌟

Перейти у канал — https://t.me/+xHiIJKRA51lkMGEy

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.