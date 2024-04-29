🎁Даруємо 3 сертифікати на пальне номіналом 1500 грн — Finance.ua

🎁Даруємо 3 сертифікати на пальне номіналом 1500 грн
💃Запальні експерти зі страхування вирішили розбурхати ваші емоції та розіграти серед підписників каналу «Експерти зі страхування Finance.ua» 3 сертифікати від WOG на пальне номіналом 1500 гривень.
Один безцінний переможець = один безцінний сертифікат 🏆
👇 Для участі у розіграші обов’язково потрібно:
1. Бути підписаним на канал «Експерти зі страхування».
2. Натиснути кнопку «Хочу пальне» у каналі під постом.💡
Результати розіграшу будуть оголошені 03.05.
Переможців рандомно обере телеграм-бот Givy Bot. Офіційні умови розіграшу за посиланням.🔥
Візьміть участь і виграйте свою дозу пального емоцій! 🌟
Перейти у канал — https://t.me/+xHiIJKRA51lkMGEy
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