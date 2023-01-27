Ще один великий банк у Грузії почав блокувати рахунки росіянам — Finance.ua

Ще один великий банк у Грузії почав блокувати рахунки росіянам Сьогодні 19:47 — Фінтех і Картки

Ще один великий банк у Грузії почав блокувати рахунки росіянам

Liberty — третій за величиною банк Грузії — без пояснень закрив рахунки кільком громадянам росії. Про це зі слів вкладників повідомляють телеграм-канал «Банксту» і волонтер Ніколай Левшиць. Принаймні один із закритих рахунків використовувався для зберігання невеликих сум і не брав участі в операціях із криптовалютою.

Про це пише moscowtimes.eu

Раніше блокувати рахунки росіян почав ще один із найбільших комерційних банків Грузії — Bank of Georgia. Клієнтів почали повідомляти, що їхні рахунки закривають через внутрішню політику фінустанови. Конкретних причин блокувань у банку також не зазначили.

Крім росіян, це торкнулося і білоруських клієнтів.

При цьому Bank of Georgia не відмовлявся відкривати рахунки російським клієнтам після початку війни в Україні, як це робили деякі інші грузинські банки. Однак спочатку він намагався вимагати від росіян, які хочуть відкрити рахунки, підписати заяву російською мовою.

У ній клієнт запевняв банк, що «засуджує агресію росії проти Грузії та України», вважає свою країну «окупантом» та визнає територіальну цілісність Грузії. При цьому кільком заявникам, які відмовилися підписати папери, не відкрили рахунки. Згодом від цієї практики відмовилися.

Грузія стала одним із головних пунктів для російських мігрантів, які залишили рф після початку її вторгнення в Україну. Перекази сюди зросли вп’ятеро, більш ніж до $1,75 млрд, перевищивши 60% усіх переказів, за даними Національного банку Грузії.

Приплив російських грошей спричинив сильне зростання ларі: курс грузинської валюти з початку року зріс на 16% до американського долара. Національний банк Грузії «належним чином підтримував гнучкий валютний курс і відновлював міжнародні резерви, користуючись сприятливими умовами, що склалися, — сильним зростанням зовнішніх надходжень», йдеться у звіті МВФ.

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