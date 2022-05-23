Санкції проти російських банків: у Казахстані заблокували рахунки на 21,6 млн доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Санкції проти російських банків: у Казахстані заблокували рахунки на 21,6 млн доларів

Вчора 16:32
279
У Казахстані заблокували 21,6 млн доларів на кореспондентських рахунках дочірніх структур трьох російських банків. Рішення прийнято у зв’язку з міжнародними санкціями.
Про це повідомляє видання «Комерсант».
Повідомляється, що заблоковано кошти на кореспондентських рахунках дочірніх підрозділів «Сбербанку», «Альфа-Банку» і ВТБ в Казахстані.
«На тлі санкційних вимог окремими іноземними банками заблоковані кореспондентські рахунки в іноземній валюті. В результаті цього, за даними банків, були заморожені залишки на цих рахунках банків на загальну суму близько 9,2 млрд тенге (21,6 млн доларів. — Ред.)», — зазначила голова Агентства з регулювання і розвитку фінансового ринку Казахстану Мадіна Абилкасимова.
За її словами, для розблокування рахунків треба отримати ліцензію від Управління з контролю за іноземними активами США. Новий власник «Альфа-Банку» в Казахстані вже направив відповідне звернення.

Дізнавайтесь першими всі новини про банки та курси валют на Finance.ua 💶

Зазначимо, до цього казахстанські «дочки» «Сбербанку», «Альфа-Банку» і ВТБ потрапили під санкції США через війну росії проти України.
Нагадаємо, раніше американський Мінфін заявив, що іноземні банки, які допомагають російським структурам ухилятися від санкцій, можуть втратити доступ до ринків в США і Європі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.