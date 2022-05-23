Санкції проти російських банків: у Казахстані заблокували рахунки на 21,6 млн доларів — Finance.ua

Повідомляється, що заблоковано кошти на кореспондентських рахунках дочірніх підрозділів «Сбербанку», «Альфа-Банку» і ВТБ в Казахстані.
«На тлі санкційних вимог окремими іноземними банками заблоковані кореспондентські рахунки в іноземній валюті. В результаті цього, за даними банків, були заморожені залишки на цих рахунках банків на загальну суму близько 9,2 млрд тенге (21,6 млн доларів. — Ред.)», — зазначила голова Агентства з регулювання і розвитку фінансового ринку Казахстану Мадіна Абилкасимова.
За її словами, для розблокування рахунків треба отримати ліцензію від Управління з контролю за іноземними активами США. Новий власник «Альфа-Банку» в Казахстані вже направив відповідне звернення.