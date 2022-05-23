Санкції проти російських банків: у Казахстані заблокували рахунки на 21,6 млн доларів — Finance.ua

Санкції проти російських банків: у Казахстані заблокували рахунки на 21,6 млн доларів

Вчора 16:32

У Казахстані заблокували 21,6 млн доларів на кореспондентських рахунках дочірніх структур трьох російських банків. Рішення прийнято у зв’язку з міжнародними санкціями.

Про це повідомляє видання «Комерсант».

Повідомляється, що заблоковано кошти на кореспондентських рахунках дочірніх підрозділів «Сбербанку», «Альфа-Банку» і ВТБ в Казахстані.

«На тлі санкційних вимог окремими іноземними банками заблоковані кореспондентські рахунки в іноземній валюті. В результаті цього, за даними банків, були заморожені залишки на цих рахунках банків на загальну суму близько 9,2 млрд тенге (21,6 млн доларів. — Ред.)», — зазначила голова Агентства з регулювання і розвитку фінансового ринку Казахстану Мадіна Абилкасимова.

За її словами, для розблокування рахунків треба отримати ліцензію від Управління з контролю за іноземними активами США. Новий власник «Альфа-Банку» в Казахстані вже направив відповідне звернення.

Зазначимо, до цього казахстанські «дочки» «Сбербанку», «Альфа-Банку» і ВТБ потрапили під санкції США через війну росії проти України.

Нагадаємо, раніше американський Мінфін заявив, що іноземні банки, які допомагають російським структурам ухилятися від санкцій, можуть втратити доступ до ринків в США і Європі.

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