Ще одна країна збирається запровадити податок для туристів — Finance.ua

Ще одна країна збирається запровадити податок для туристів
Влада Ісландії вирішила запровадити туристичний податок. Щоправда, коли він почне діяти і яким буде, наразі не відомо.
Про це пише Travel and Leisure.
Скандинавська країна планує додати новий податок, який сприятиме досягненню кліматичних цілей та сталого розвитку. Гроші, які збиратимуть з іноземців, планують витратити на реалізацію проєктів у галузі екології.
«Туризм в Ісландії справді виріс у геометричній прогресії за останнє десятиліття, і це, очевидно, впливає, зокрема, і на клімат», — сказала прем'єр-міністр країни Катрін Якобсдоттір.
Влада Ісландії вже співпрацює з туристичними компаніями, щоб зробити життя в країні екологічно безпечним, — наприклад, переводять весь транспорт на електричний. І це не єдиний проєкт, що вони планують реалізувати разом.
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Хоча ніяких конкретних даних про точну вартість не було надано, Якобсдоттір зазначив, що тариф «не буде високим», і він буде застосований як міський податок для людей, які залишаються в Ісландії.
Туристичні податки у популярних країнах та містах — звичайна практика. Вони вже діють у багатьох локаціях у Європі та Азії.
Нагадаємо, численні країни та міста, включно з кількома європейськими, нещодавно запровадили плату для відвідувачів. Таке рішення прийнято не лише щоб отримати прибуток, але й стримати величезний наплив туристів.
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