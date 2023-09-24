Названа найбільш переповнена туристами країна світу — Finance.ua

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Названа найбільш переповнена туристами країна світу

Світ
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Названа найбільш переповнена туристами країна світу
Названа найбільш переповнена туристами країна світу
Австрію визнали найбільш переповненою туристами країною світу в цьому році.
Згідно з недавнім дослідженням компанії MoneyTransfers, на одного місцевого жителя в цій країні припадає 3,6 іноземних відвідувачів — при населенні 8,9 мільйона людей до Австрії щорічно приїжджає 31,9 мільйони іноземних туристів.
Далі в рейтингу йдуть Гонконг та Греція.
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Водночас найбільш перевантаженим туристичним містом світу визнали Пхукет (Таїланд), де на одного місцевого жителя припадає 118,5 туристів. Примітно, що топ-3 найбільш переповнених туристами міст світу сформували виключно тайські міста: на другому місці опинилася Паттайя (98,7 туристів на одного місцевого), а на третьому — Крабі (72,2 гостя на одного жителя).
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Якщо говорити про європейські міста в топ-10, то найвище опинився Іракліон в Греції: у нього сьоме місце з показником 22 туриста на одного місцевого жителя. Ще одне грецьке місто — Родос — посіло дев’яте місце з 20,3 гостями на одного городянина.
Восьме місце дісталося італійській Венеції, де на одного місцевого жителя припадає 21,3 іноземних відвідувача.
При цьому топ-3 найменш перевантажених туристами міст світу сформували Ріо-де-Жанейро (Бразилія), Буенос-Айрес (Аргентина) і Пекін (Китай).

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За матеріалами:
УНІАН
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