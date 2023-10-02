Ще одна країна ЄС приєдналася до заборони на в'їзд авто з російськими номерами — Finance.ua

Ще одна країна ЄС приєдналася до заборони на в'їзд авто з російськими номерами Сьогодні 15:46 — Світ

Ще одна країна ЄС приєдналася до заборони на в'їзд авто з російськими номерами

До кінця дня понеділка Болгарія припинить в'їзд російських автомобілів на територію країни.

Про це заявив директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов в програмі «День починається» на БНТ, пише Tribune.

«Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів в нашу країну», — сказав Златанов.

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Він зазначив, що для вантажівок така заборона діє вже кілька місяців.

Златанов не уточнив, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але підкреслив, що їх небагато.

Наразі усі країни Балтії заборонили в'їзд авто з номерами рф.

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Також аналогічне рішення ухвалили Польща, Фінляндія та Норвегія.

Це відбулося після того, як Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з росії. У ЄК уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речами мандрівників.

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Європейська правда За матеріалами:

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