Ще одна країна ЄС приєдналася до заборони на в'їзд авто з російськими номерами — Finance.ua

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Ще одна країна ЄС приєдналася до заборони на в'їзд авто з російськими номерами

Світ
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Ще одна країна ЄС приєдналася до заборони на в'їзд авто з російськими номерами
Ще одна країна ЄС приєдналася до заборони на в'їзд авто з російськими номерами
До кінця дня понеділка Болгарія припинить в'їзд російських автомобілів на територію країни.
Про це заявив директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов в програмі «День починається» на БНТ, пише Tribune.
«Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів в нашу країну», — сказав Златанов.
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Він зазначив, що для вантажівок така заборона діє вже кілька місяців.
Златанов не уточнив, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але підкреслив, що їх небагато.
Наразі усі країни Балтії заборонили в'їзд авто з номерами рф.
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Також аналогічне рішення ухвалили Польща, Фінляндія та Норвегія.
Це відбулося після того, як Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з росії. У ЄК уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речами мандрівників.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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