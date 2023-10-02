Банкам у росії заборонили використовувати SWIFT для внутрішніх переказів — Finance.ua

Банкам у росії заборонили використовувати SWIFT для внутрішніх переказів Сьогодні 10:48 — Фондовий ринок

Банкам у росії заборонили використовувати SWIFT для внутрішніх переказів

російським банкам з 1 жовтня заборонили використовувати SWIFT для передачі фінансової інформації при переказах коштів на території рф.

Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

Згідно з вимогою Банку росії, банки повинні передавати інформацію про перекази всередині країни тільки через Систему передачі фінансових повідомлень (СПФС), а також через власні банківські системи або послуги сторонніх російських компаній, що забезпечують передачу та зберігання інформації щодо фінансових повідомлень тільки на території рф.

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Натомість ця вимога не поширюється на транскордонні перекази, а також на випадки передачі інформації в рамках платіжної системи з метою розгляду заяв клієнтів щодо операцій з використанням електронних засобів платежу.

Система передачі фінансових повідомлень у росії з’явилася у відповідь на першу хвилю антиросійських санкцій у 2014 році, під яку підпала в тому числі низка банків.

Агентство зазначає, що СПФС — це аналог SWIFT, який забезпечує безперебійність передачі фінансових повідомлень як у росії, і її межами.

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