Банкам у росії заборонили використовувати SWIFT для внутрішніх переказів — Finance.ua

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Банкам у росії заборонили використовувати SWIFT для внутрішніх переказів

Фондовий ринок
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Банкам у росії заборонили використовувати SWIFT для внутрішніх переказів
Банкам у росії заборонили використовувати SWIFT для внутрішніх переказів
російським банкам з 1 жовтня заборонили використовувати SWIFT для передачі фінансової інформації при переказах коштів на території рф.
Про це повідомляє російський «Інтерфакс».
Згідно з вимогою Банку росії, банки повинні передавати інформацію про перекази всередині країни тільки через Систему передачі фінансових повідомлень (СПФС), а також через власні банківські системи або послуги сторонніх російських компаній, що забезпечують передачу та зберігання інформації щодо фінансових повідомлень тільки на території рф.
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Натомість ця вимога не поширюється на транскордонні перекази, а також на випадки передачі інформації в рамках платіжної системи з метою розгляду заяв клієнтів щодо операцій з використанням електронних засобів платежу.
Система передачі фінансових повідомлень у росії з’явилася у відповідь на першу хвилю антиросійських санкцій у 2014 році, під яку підпала в тому числі низка банків.
Агентство зазначає, що СПФС — це аналог SWIFT, який забезпечує безперебійність передачі фінансових повідомлень як у росії, і її межами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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