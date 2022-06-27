Ще до зими українцям можуть дати квартири у новобудовах замість зруйнованого житла — Finance.ua

Ще до зими українцям можуть дати квартири у новобудовах замість зруйнованого житла Вчора 09:32 — Нерухомість

Українців, які втратили дах над головою через війну, можуть ще до зими заселити в квартири у новобудовах. Адже зруйноване житло не встигнуть відновити на початок холодного сезону.

Таку думку висловив директор аналітичного центру Cedos Іван Вербицький.

За приблизними підрахунками, в Україні частково чи повністю зруйновано внаслідок війни 116 тисяч житлових будинків. Без даху над головою залишилося близько 3,5 млн українців. Звичайно, забезпечити цих людей житлом замість втраченого нинішнього року держава не зможе. Водночас з кожним днем ми наближаємось до зими. Отже людей потрібно кудись переселяти зі спортзалів та літніх будиночків, де вони тимчасово проживають.

Тим часом у країні є чимало квартир у новобудовах, які стоять непродані. Під час воєнного стану держава може залучити цей житловий фонд для поселення сімей, які втратили дах над головою.

«Йдеться про непродані квартири в новобудовах. Це може бути один із варіантів, застосований на нетривалий час, наприклад, до моменту, коли держава матиме гроші, щоб викупити ці квартири. При цьому інтереси забудовників відсунуть на деякий час, вилучивши у них непродані квартири, які простоюють, доки люди живуть у спортзалах», — заявив аналітик.

Він вважає, що держава має будь-що надати людям, які стали бездомними через війну, хоча б тимчасове житло. Якщо вони й надалі залишатимуться без житла, це може стати гострою соціальною проблемою.

Отже, держава має реально оцінювати свої можливості та відповідно шукати варіанти для забезпечення громадян житлом замість зруйнованого.

Читайте також Уряд дозволив на час воєнного стану будувати індивідуальне житло без отримання будпаспорту

Іван Вербицький каже, що забудовники можуть і повинні підставити плече державі у вирішенні цієї гострої проблеми. Тим більше, що їм не пропонують віддавати квартири задарма, а просять просто почекати з оплатою. Чекати доведеться приблизно три роки: держава не зможе розрахуватись раніше. Проте змушувати людей другу зиму поспіль жити у спортзалах, поки в країні порожні багато квартир у новобудовах — аморально, вважає аналітик.

Тим часом українцям, які можуть самостійно відремонтувати свої пошкоджені будинки, радять не чекати на допомогу від держави, а братися за роботу. Але спочатку потрібно зафіксувати масштаби руйнувань та приблизну вартість відновлення. Держава повертатиме ці гроші коштом конфіскованих російських активів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.