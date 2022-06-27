Уряд дозволив на час воєнного стану будувати індивідуальне житло без отримання будпаспорту — Finance.ua

Уряд дозволив на час воєнного стану будувати індивідуальне житло без отримання будпаспорту Вчора 08:05 — Нерухомість

Кабінет Міністрів дозволив на час воєнного стану та протягом року після нього будувати індивідуальні будинки та господарські споруди без отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

За його даними, умова діє для індивідуального, садового, дачного житла не вище двох поверхів та площею до 500 кв. м.

Будівництво таких будинків має здійснюватися відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні, а за її відсутності — згідно з цільовим призначенням земельної ділянки.

Довідка Finance.ua:

На Київщині побудують 560 будинків та викуплять 2 тис. квартир для тих, хто втратив житло;

аналітики підрахували, що в останній місяць весни іноземці купили 5,9 тисячі об’єктів житлової нерухомості в Туреччині. Це утричі більше, ніж у травні 2021 року;

найпопулярнішим містом у іноземних покупців виявився Стамбул (18,4% ринку). Також нерухомість купували в Анкарі (9,4%) та Ізмірі (5,8%). За п’ять місяців на ринку нерухомості продажі зросли на 37,7%.



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