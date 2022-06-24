На Київщині побудують 560 будинків та викуплять 2 тис. квартир для тих, хто втратив житло — Finance.ua

На Київщині побудують 560 будинків та викуплять 2 тис. квартир для тих, хто втратив житло 24.06.2022, 12:46 — Казна та Політика

На Київщині побудують 560 будинків та викуплять 2 тис. квартир для тих, хто втратив житло

Київська обласна рада затвердила дві програми будівництва будинків та викупу квартир для мешканців, що втратили житло внаслідок російського воєнного вторгнення.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«На сесії Київської обласної ради прийняли дві програми, що допоможуть швидше отримати житло людям, які залишилися без домівок внаслідок війни. Завдяки цим програмам незабаром зможемо почати будівництво 560 будинків та викуп 2 тис. квартир», — зазначив він.

Він не уточнив подробиць затверджених програм. Однак, згідно з інформацією на сайті облради, на їх фінансування потрібно 4,5 млрд грн.

Так, Програма відновлення приватних будинків, зруйнованих внаслідок бойових дій на території Київської області на 2022-2023 роки передбачає фінансування в обсязі 1,7 млрд грн, половину цих коштів планується використати вже цього року.

За попередньою інформацією, через дії рф пошкоджено та зруйновано 16 тис. приватних будинків, з них 4 674 повністю зруйновано та 12 317 частково пошкоджено.

Згідно з програмою Відновлення приватних будинків, планується збудувати 560 нових будинків площею від 70 до 120 кв. м. Відновлення здійснюватимуть на земельних ділянках власників зруйнованого житла.

За даними обласної ради, також враховуватимуть пріоритетність категорій громадян, які мають бути насамперед забезпечені житлом. А саме:

сім’ї загиблих та/або поранених внаслідок збройної агресії рф учасників бойових дій або багатодітні сім’ї;

сім’ї людей пенсійного віку з-поміж тих, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання в результаті збройної агресії рф, для вагітних жінок, осіб з інвалідністю тощо.

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