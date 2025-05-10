Shell може поглинути свого конкурента BP — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Shell може поглинути свого конкурента BP

Фондовий ринок
9
Shell може поглинути свого конкурента BP
Shell може поглинути свого конкурента BP
Shell Plc працює з радниками над оцінкою потенційного поглинання British Petroleum (BP), але чекає подальшого падіння акцій і цін на нафту, перш ніж вирішити, чи варто подавати заявку, кажуть люди, знайомі з цим питанням.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Читайте також
Останніми тижнями компанія більш серйозно обговорює можливість і переваги поглинання BP зі своїми радниками, але просить не називати їхніх імен, оскільки ця інформація є приватною.
Акції BP вже втратили майже третину своєї вартості за останні 12 місяців, оскільки план виходу з кризи не сподобався інвесторам, а ціни на нафту різко впали.
Будь-яке остаточне рішення щодо поглинання, ймовірно, буде залежати від того, чи продовжиться падіння акцій ВР.
Переговори перебувають на ранній стадії, і Shell може вирішити зосередитися на викупі акцій і придбанні нових компаній, а не на мега-злитті. Інші великі енергетичні компанії також аналізують, чи захочуть вони брати участь у торгах за BP.
Читайте також
Успішне об’єднання Shell і BP стало б одним з найбільших поглинань в історії нафтової промисловості. Колись компанії були близькими конкурентами — зі схожим розміром, охопленням і глобальним впливом — але їхні шляхи розійшлися в останні роки.
За останні 12 місяців акції Shell впали приблизно на 13% на лондонській біржі, ринкова вартість компанії становить 149 мільярдів фунтів стерлінгів. Це більш ніж удвічі перевищує ринкову капіталізацію BP у 56 мільярдів фунтів стерлінгів.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance
👉 Реєструйся зараз
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems