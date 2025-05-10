Shell може поглинути свого конкурента BP — Finance.ua

Shell може поглинути свого конкурента BP Сьогодні 23:14 — Фондовий ринок

Shell може поглинути свого конкурента BP

Shell Plc працює з радниками над оцінкою потенційного поглинання British Petroleum (BP), але чекає подальшого падіння акцій і цін на нафту, перш ніж вирішити, чи варто подавати заявку, кажуть люди, знайомі з цим питанням.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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Останніми тижнями компанія більш серйозно обговорює можливість і переваги поглинання BP зі своїми радниками, але просить не називати їхніх імен, оскільки ця інформація є приватною.

Акції BP вже втратили майже третину своєї вартості за останні 12 місяців, оскільки план виходу з кризи не сподобався інвесторам, а ціни на нафту різко впали.

Будь-яке остаточне рішення щодо поглинання, ймовірно, буде залежати від того, чи продовжиться падіння акцій ВР.

Переговори перебувають на ранній стадії, і Shell може вирішити зосередитися на викупі акцій і придбанні нових компаній, а не на мега-злитті. Інші великі енергетичні компанії також аналізують, чи захочуть вони брати участь у торгах за BP.

Успішне об’єднання Shell і BP стало б одним з найбільших поглинань в історії нафтової промисловості. Колись компанії були близькими конкурентами — зі схожим розміром, охопленням і глобальним впливом — але їхні шляхи розійшлися в останні роки.

За останні 12 місяців акції Shell впали приблизно на 13% на лондонській біржі, ринкова вартість компанії становить 149 мільярдів фунтів стерлінгів. Це більш ніж удвічі перевищує ринкову капіталізацію BP у 56 мільярдів фунтів стерлінгів.

Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.

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Економічна Правда За матеріалами:

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