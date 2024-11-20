«Укрнафта» купує у Shell 51% компанії, що володіє 118 АЗС — Finance.ua
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«Укрнафта» купує у Shell 51% компанії, що володіє 118 АЗС

Фондовий ринок
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ПАТ «Укрнафта», що входить до Групи Нафтогаз, та міжнародна компанія Shell уклали угоду про придбання частки 51% у ТОВ «Альянс Холдинг».
Про це йдеться в повідомленні фонду.
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У повідомленні сказано, що найближчими днями Укрнафта спільно з Shell звернеться до Антимонопольного комітету за дозволом на концентрацію, що є обов’язковою передумовою завершення угоди.
По завершенню процедури компанія зможе повністю завершити угоду та набути всіх прав і обов’язків акціонера.
У повідомленні сума угоди не називається.
«Група Нафтогаз не лише адаптувалася до умов війни, а й стає сильнішою.
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Ми зберігаємо гнучкість і не боїмося ухвалювати рішення, які дозволять державі заробляти. Укрнафта стане мажоритарним власником мережі автозаправних комплексів, що включає в себе 118 працюючих АЗК, а також інше майно.
Це в кінцевому результаті створить додаткові фінансові надходження для Групи Нафтогаз та сприятиме збільшенню відрахувань до державного бюджету", — зауважив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
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У квітні Фонд державного майна отримав в управління 49% мережі автозаправних станцій Shell в Україні.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції на рішення Вищого антикорупційного суду і стягнула в дохід держави частку в статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг» у розмірі 49%, якою опосередковано володіє російський бізнесмен Едуард Худайнатов.
Група Shell вважає це рішення порушенням міжнародного права.
«Альянс Холдинг» є власником мережі автозаправних станцій Shell в Україні, яка нараховує 131 АЗС у 20 областях України, з яких функціонують 118.
Компанію було створено 2008 року як спільне підприємство між Shell (51%) та «Альянс Ойл Україна» (49%).
Перша взяла на себе управління мережею, а друга — забезпечення її нафтопродуктами.
За матеріалами:
Українські Новини
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