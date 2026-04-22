SpaceX отримала дозвіл на придбання ШІ-стартапа Cursor за $60 мільярдів

Американська компанія SpaceX заявила, що уклала угоду зі стартапом у сфері штучного інтелекту Cursor, отримавши право придбати компанію за 60 мільярдів доларів США пізніше цього року або заплатити 10 мільярдів доларів США за спільну роботу.

Про це компанія розповіла у соцмережі Х.

SpaceXAI and @cursor_ai are now working closely together to create the world’s best coding and knowledge work AI.



The combination of Cursor’s leading product and distribution to expert software engineers with SpaceX’s million H100 equivalent Colossus training supercomputer will… — SpaceX (@SpaceX) April 21, 2026

Розробка моделей кодування

«Cursor надав SpaceX право придбати Cursor пізніше цього року за 60 мільярдів доларів або заплатити 10 мільярдів доларів за нашу спільну роботу», — йдеться у дописі.

У SpaceX також додали, що обидві компанії «тепер тісно співпрацюють над створенням найкращого у світі штучного інтелекту для кодування».

«Поєднання провідного продукту Cursor та його поширення серед досвідчених розробників програмного забезпечення з навчальним суперкомп’ютером Colossus від SpaceX дозволить нам створювати найкорисніші моделі у світі», — заявили у компанії.

Перспективи та конкуренція

У свою чергу генеральний директор Cursor Майкл Труелл написав у соцмережі X, що він «радий співпрацювати з командою SpaceX для масштабування Composer», маючи на увазі модель штучного інтелекту своєї компанії.

«Значний крок на нашому шляху до створення найкращого місця для кодування за допомогою штучного інтелекту», — додав він.

CNBC зазначає, що Cursor пропонує інструменти, які допомагають розробникам програмного забезпечення тестувати зміни в коді та записувати свої дії за допомогою відео, журналів та скриншотів.

Для стартапу xAI ця угода є спробою наздогнати конкурентів у сфері штучного інтелекту OpenAI, який створює Codex, та Claude від Anthropic.

