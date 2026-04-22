SpaceX отримала дозвіл на придбання ШІ-стартапа Cursor за $60 мільярдів

Обидві компанії тепер тісно співпрацюють над створенням найкращого у світі штучного інтелекту для кодування.
Американська компанія SpaceX заявила, що уклала угоду зі стартапом у сфері штучного інтелекту Cursor, отримавши право придбати компанію за 60 мільярдів доларів США пізніше цього року або заплатити 10 мільярдів доларів США за спільну роботу.
Про це компанія розповіла у соцмережі Х.

Розробка моделей кодування

«Cursor надав SpaceX право придбати Cursor пізніше цього року за 60 мільярдів доларів або заплатити 10 мільярдів доларів за нашу спільну роботу», — йдеться у дописі.
У SpaceX також додали, що обидві компанії «тепер тісно співпрацюють над створенням найкращого у світі штучного інтелекту для кодування».
«Поєднання провідного продукту Cursor та його поширення серед досвідчених розробників програмного забезпечення з навчальним суперкомп’ютером Colossus від SpaceX дозволить нам створювати найкорисніші моделі у світі», — заявили у компанії.

Перспективи та конкуренція

У свою чергу генеральний директор Cursor Майкл Труелл написав у соцмережі X, що він «радий співпрацювати з командою SpaceX для масштабування Composer», маючи на увазі модель штучного інтелекту своєї компанії.
«Значний крок на нашому шляху до створення найкращого місця для кодування за допомогою штучного інтелекту», — додав він.
CNBC зазначає, що Cursor пропонує інструменти, які допомагають розробникам програмного забезпечення тестувати зміни в коді та записувати свої дії за допомогою відео, журналів та скриншотів.
Для стартапу xAI ця угода є спробою наздогнати конкурентів у сфері штучного інтелекту OpenAI, який створює Codex, та Claude від Anthropic.
За матеріалами:
Укрінформ
Також за темою
Також за темою
