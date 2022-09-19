Серпневі видатки держбюджету становили 213 млрд грн. На що держава витрачає найбільше — Finance.ua

Серпневі видатки держбюджету становили 213 млрд грн. На що держава витрачає найбільше
Видатки державного бюджету за минулий місяць склали 212,7 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення видатки держбюджету сягнули 1,2 трлн грн. Найбільше держава витрачала на:
- оплату праці з нарахуваннями — 499 млрд, з яких 112,4 — у серпні. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямували 375,6 млрд грн (у серпні — 87,8 млрд грн);
- оплату використання товарів і послуг — 268,7 млрд грн (34,1 млрд грн у серпні);
- підтримку Збройних сил України — 149,7 млрд грн;
- реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування — 73,9 млрд грн;
- соціальне забезпечення — 257,4 млрд грн (у серпні — 43,2 млрд грн);
- трансферт Пенсійному фонду України — 111,3 млрд грн;
- виплату пільг і житлових субсидій — 78,2 млрд грн;
- допомогу в межах програми «єПідтримка» — 30,4 млрд грн;
- обслуговування державного боргу — 77,5 млрд грн (у серпні — 12,3 млрд грн);
- трансферти місцевим бюджетам — 70,5 млрд грн (у серпні — 6,4 млрд грн).
Довідка Finance.ua:
- Кабінет Міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік. Понад 1,1 трлн грн або майже 50% всіх видатків, згідно із затвердженим проектом держбюджету, буде спрямовано для сектору безпеки й оборони;
- прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував планове збільшення мінімальної заробітної плати до 6,7 тис. грн уже з 1 грудня.
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