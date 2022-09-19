Серпневі видатки держбюджету становили 213 млрд грн. На що держава витрачає найбільше — Finance.ua
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Серпневі видатки держбюджету становили 213 млрд грн. На що держава витрачає найбільше

Казна та Політика
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Серпневі видатки держбюджету становили 213 млрд грн. На що держава витрачає найбільше
Серпневі видатки держбюджету становили 213 млрд грн. На що держава витрачає найбільше
Видатки державного бюджету за минулий місяць склали 212,7 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення видатки держбюджету сягнули 1,2 трлн грн. Найбільше держава витрачала на:
  • оплату праці з нарахуваннями — 499 млрд, з яких 112,4 — у серпні. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямували 375,6 млрд грн (у серпні — 87,8 млрд грн);
  • оплату використання товарів і послуг — 268,7 млрд грн (34,1 млрд грн у серпні);
  • підтримку Збройних сил України — 149,7 млрд грн;
  • реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування — 73,9 млрд грн;
  • соціальне забезпечення — 257,4 млрд грн (у серпні — 43,2 млрд грн);
  • трансферт Пенсійному фонду України — 111,3 млрд грн;
  • виплату пільг і житлових субсидій — 78,2 млрд грн;
  • допомогу в межах програми «єПідтримка» — 30,4 млрд грн;
  • обслуговування державного боргу — 77,5 млрд грн (у серпні — 12,3 млрд грн);
  • трансферти місцевим бюджетам — 70,5 млрд грн (у серпні — 6,4 млрд грн).

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік. Понад 1,1 трлн грн або майже 50% всіх видатків, згідно із затвердженим проектом держбюджету, буде спрямовано для сектору безпеки й оборони;
  • прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував планове збільшення мінімальної заробітної плати до 6,7 тис. грн уже з 1 грудня.
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