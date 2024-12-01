Середні ціни на оренду житла в Харкові — Finance.ua

Середні ціни на оренду житла в Харкові Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

Середні ціни на оренду житла в Харкові

Ціни на оренду квартир у Харкові не тільки відновилися після попередніх кризових періодів, але й деякі райони міста показують тенденцію до зростання через покращення інфраструктури та відновлення міських об’єктів. Так, ціни в листопаді зросли на 10−15% порівняно з літнім періодом.

Однокімнатні квартири:

Центральні райони (Центр, Слобідка, Південний вокзал, Журавлівка) — від 12 тис. до 18 тис. грн на місяць. Водночас вартість оренди квартири в новобудовах або з дизайнерським ремонтом може сягати 20 тис. грн.

Інші райони (Турбо, Лісопаркова, ХТЗ, Олексіївка) — від 8 тис. до 12 тис. грн на місяць.

Двокімнатні квартири:

Центральні райони — від 18 тис. до 25 тис. грн на місяць. Для більш преміальних варіантів ціни можуть досягати 30 тис. грн.

Інші райони — від 12 тис. до 20 тис. грн на місяць.

Трикімнатні квартири:

Центральні райони — від 25 тис. до 45 тис. грн на місяць.

Інші райони — від 18 тис. до 30 тис. грн.

Нагадаємо, у дослідженні ЛУН та Work.ua сказано , що в Києві оренда однокімнатної квартири становить 68% середньої зарплати. Найнижчий показник у Харкові — оренда складає 21% зарплати.

За даними M2bomber, за останні півроку вартість оренди житла у Києві зросла більш ніж на 7 000 грн. Раніше середня ціна становила 16 051 грн, проте наразі ця сума зросла до 23 250 грн на місяць (збільшення на 44,85%).

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