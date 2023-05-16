Серед підозрюваних - співробітники суду: розкрито масштабну злочинну схему з нерухомістю — Finance.ua
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Серед підозрюваних - співробітники суду: розкрито масштабну злочинну схему з нерухомістю

Кримінал
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Серед підозрюваних - співробітники суду: розкрито масштабну злочинну схему з нерухомістю
Серед підозрюваних - співробітники суду: розкрито масштабну злочинну схему з нерухомістю, Фото: od.gp.gov.ua
В Одесі шахраї привласнили нерухомість на мільйони гривень. До масштабної схеми причетні співробітники суду.
Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури
Як зазначається, прокурори Одеської обласної прокуратури викрили та повідомили про підозру організатору та 4 членам злочинної групи у шахрайстві та фальсифікації документів.
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За даними слідства, з 2020 року в Одесі діяла злочинна група, яка спеціалізувалась на заволодінні квартирами одиноких померлих громадян в Суворовському районі Одеси та нежилими приміщеннями, що є власністю держави.
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Схема полягала у тому, що на підставі підроблених рішень суду про визнання права власності за підконтрольними особами, об'єкти нерухомості реєструвались в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, та у подальшому така нерухомість збувалась добросовісним покупцям.
Організатор підшукував квартири, право власності на які тривалий час не реєструвалось в Держреєстрі, а також формував базу анкетних даних власників жилої нерухомості, її місцезнаходження, площу та технічний стан.
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Усього протягом 2020−2022 років спільники незаконно заволоділи щонайменше 7 об'єктами нерухомості в Одесі на загальну суму майже 13 млн гривень.
За клопотанням прокурорів наразі накладено арешт на вищезазначені об'єкти нерухомості.
Прокурори провели низку обшуків за місцями мешкання фігурантів, в офісах нотаріусів і регістраторів та у одному з райсудів міста Одеси.
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Під час обшуків вилучено правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомості, печатку райсуду, що використовувалась для підроблення рішень, документи зі зразками підписів, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнову документацію тощо.
Також правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до незаконних оборудок.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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