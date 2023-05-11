Обшуки на Львівській митниці: БЕБ виявило «сірої» техніки на 40 мільйонів — Finance.ua

Обшуки на Львівській митниці: БЕБ виявило «сірої» техніки на 40 мільйонів Сьогодні 16:32 — Кримінал

Обшуки на Львівській митниці: БЕБ виявило «сірої» техніки на 40 мільйонів, Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки провело обшуки на Львівській митниці за фактами безмитного ввезення техніки на 40 млн грн.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які ввезли на територію України смартфони, комп’ютерне обладнання, побутову техніку та ухилилися від сплати митних платежів та ПДВ.

Фото: БЕБ

Слідство встановило, що згадані товари завозилися з сусідньої країни ЄС та при проходженні митного контролю не декларувалися або завозилися під виглядом товарів для особистого вжитку. Орієнтовна вартість завезеної техніки становить близько 40 млн грн. На вилучену техніку накладено арешт.

З метою отримання додаткової доказової бази, співробітники БЕБ провели обшуки у приміщеннях Львівської митниці. За результатами обшуків вилучено документи що підтверджують факт переміщення товарів транспортними засобами поза митним контролем. Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до вчинення протиправних дій.

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