Ексголову банку судитимуть за розтрату 477 млн грн — Finance.ua

Ексголову банку судитимуть за розтрату 477 млн грн Сьогодні 11:14 — Кримінал

Ексголову банку судитимуть за розтрату 477 млн грн

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови правління банку за фактом пособництва в розтраті коштів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений разом з Головою Спостережної ради та його заступником упродовж 2014 року сприяв розтраті майна банку в особливо великих розмірах.

Вони оформили та видали кредити на підставних юридичних осіб на суму 477 млн грн, які не були повернуті.

Обвинувальні акти стосовно Голови Спостережної ради та його заступника перебувають на розгляді в суді.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

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