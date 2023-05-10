Правоохоронці викрили схему заволодіння майже 17 млн грн на махінаціях з добривами — Finance.ua
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Правоохоронці викрили схему заволодіння майже 17 млн грн на махінаціях з добривами

Кримінал
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Правоохоронці викрили схему заволодіння майже 17 млн грн на махінаціях з добривами
Правоохоронці викрили схему заволодіння майже 17 млн грн на махінаціях з добривами, Фото: НАБУ
У заволодінні 16,7 млн грн держпідприємства, що перебуває у віданні Національної академії аграрних наук України, 9 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру трьом особам.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Серед підозрюваних:
  • в.о. директора держпідприємства — ч. 5 ст. 191 КК України;
  • керуючий Центрального відділку цього ж ДП — ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України;
  • керівник ТОВ— ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Двох осіб — керівника ТОВ і керуючого відділку — затримали в порядку ст. 208 КПК України. В.о. директора ДП про підозру повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України, оскільки її місцеперебування не встановлене.
За даними слідства, восени 2021 року службовці держпідприємства уклали договори з пов’язаними із ними ТОВ на постачання органічних добрив, а також надання послуг з їх внесення на поля. Як виявилось, біодобрива закупили «на папері», держпідприємству їх і не планували поставляти. Після підробки актів виконаних робіт про нібито обробку полів добривами, держпідприємство оплатило товари й послуги.
Учасники злочину отримані від ДП кошти у розмірі 16,7 млн грн розподілили між собою, перевівши їх у готівку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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