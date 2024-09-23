Сербія підписала з США стратегічну угоду в енергетиці, щоб зменшити залежність від російської нафти й газу — Finance.ua

Сербія підписала з США стратегічну угоду в енергетиці, щоб зменшити залежність від російської нафти й газу
Сербія може знизити свою залежність від російських енергоресурсів за рахунок розвитку партнерства зі Сполученими Штатами. Хоча президент Александр Вучич намагається підтримувати добрі стосунки з москвою, Бєлград дедалі активніше шукає співпраці із Заходом. Нещодавно Сербія закупила французькі винищувачі замість російських.
Представники США та Сербії підписали у Вашингтоні угоду про стратегічне співробітництво в енергетиці, повідомив Держдепартамент.
Угода розширить можливості для інвестицій американських компаній в енергетичний сектор Сербії, зокрема в галузі зеленої енергетики, що зміцнить стратегічне партнерство між двома країнами.
Читайте також
«Це допоможе Сербії диверсифікувати та наростити електрогенерацію та підтримати зростання своєї економіки», — заявив заступник держсекретаря Хосе Фернандес.
Зараз «Газпром» постачає Сербії газ за ціною, яку співголова російсько-сербського міжурядового комітету зі співпраці Ненад Попович у серпні назвав «найкращою в Європі».
«Сербія має дійсно дуже вигідний контракт щодо газу з російською федерацією, це рішення вашого президента… Це допомагає Сербії розвивати свою економіку», — сказав Попович.
При цьому держкомпанія «Србіягаз» домовилася з «Газпромом» про збільшення поставок взимку з 6 млн до 11 млн куб. м на добу.
Договір на постачання газу до Сербії діє до березня 2025 року, пише The Moscow Times. На початку вересня владімір путін говорив, що має намір обговорити його продовження із заступником прем’єр-міністра Сербії Александром Вуліним на Східному економічному форумі у Владивостоці. У заяві офісу Вуліна про газові переговори нічого не йшлося.
Сербія зробила важливий крок до покращення партнерства зі США та забезпечення довгострокової енергетичної безпеки, заявив після підписання документа у Вашингтоні міністр закордонних справ Марко Джурич.
Партнерство Сербія активно розвиває і з країнами Євросоюзу, до якого має намір вступити. Наприкінці серпня Вучич під час візиту до Белграда президента Франції Еммануеля Макрона підписав з ним контракт на закупівлю 12 винищувачів Rafale на суму 2,7 млрд євро.
Макрон назвав угоду «стратегічною зміною» у дорозі, якою йде Сербія.
Також під час візиту було підписано ще більше десятка економічних угод, у тому числі про проведення оцінки можливого розвитку атомної енергетики в країні.
Поділитися новиною