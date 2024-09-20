Rolls-Royce побудує атомні електростанції в Чехії — Finance.ua

Rolls-Royce побудує атомні електростанції в Чехії Сьогодні 18:39 — Енергетика

Rolls-Royce побудує атомні електростанції в Чехії

Rolls-Royce виграв угоду на будівництво малих модульних атомних електростанцій у Чехії.

Про це повідомляє Financial Times.

Британська аерокосмічна і оборонна група обійшла шість інших конкурентів, щоб підписати угоду з державною компанією ČEZ Group.

Rolls-Royce знаходиться на шляху до отримання першого замовлення від європейського уряду на будівництво малих ядерних реакторів після того, як її було обрано найкращим постачальником у конкурсі, який проводився під наглядом чеського уряду.

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Переговори щодо остаточного узгодження контрактних умов ще тривають, і угода все ще підлягає узгодженню з регуляторними органами.

Перший реактор планується побудувати поблизу південночеської атомної електростанції Темелін, і, ймовірно, він буде побудований в середині 2030-х років.

Повідомляється, що проєкт Rolls-Royce з малим модульним реактором, який матиме потужність 470 МВт, є відносно великим для цього типу реакторів. Зазвичай вони мають потужність 300 МВт або менше.

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