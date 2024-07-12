СБУ затримала на хабарях одного з головних податківців Києва — Finance.ua

СБУ затримала на хабарях одного з головних податківців Києва Сьогодні 16:15 — Кримінал

СБУ затримала на хабарях одного з головних податківців Києва, Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки викрила на корупції виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.

Фото: ssu.gov.ua

Задокументовано як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом.

В обмін на грошову «винагороду» чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.

Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.

Служба безпеки задокументувала одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником під час передачі другого «траншу».

Обом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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