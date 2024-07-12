СБУ затримала на хабарях одного з головних податківців Києва — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

СБУ затримала на хабарях одного з головних податківців Києва

Кримінал
16
СБУ затримала на хабарях одного з головних податківців Києва
СБУ затримала на хабарях одного з головних податківців Києва, Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки викрила на корупції виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Задокументовано як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом.
В обмін на грошову «винагороду» чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.
Читайте також
Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.
Служба безпеки задокументувала одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником під час передачі другого «траншу».
Обом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Читайте також
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.