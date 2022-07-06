СБУ викрила медичні компанії, які зривали поставки до військових госпіталів — Finance.ua
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СБУ викрила медичні компанії, які зривали поставки до військових госпіталів

Кримінал
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Служба безпеки України виявила факти свідомого зриву поставок медичного обладнання до військових госпіталів і закладів охорони здоров’я з боку підприємств, кінцевим бенефеціаром яких є громадянин рф.
Про це повідомили в СБУ.
У ході слідчих дій виявлено, що більше 10 пов’язаних між собою вітчизняних компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, впродовж останнього року системно не виконували свої договірні зобов’язання.
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Йдеться як про постачання устаткування, так і про його сервісне обслуговування.
Задокументована сума збитків від такої протиправної діяльності становить майже 13 млн грн.
Встановлено, що росіянин — фактичний власник компаній — та їх менеджмент з числа громадян України причетні до умисного невиконання договорів.
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Під час обшуків виявлено та вилучено: печатки підприємств, а також носії інформації та документи з доказами протиправної діяльності.
Наразі громадянину рф (заочно) та керівнику однієї з компаній-постачальників повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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