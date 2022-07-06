Шахрай привласнив 800 тисяч гривень, перевипускаючи SIM-картки громадян — Finance.ua

Шахрай привласнив 800 тисяч гривень, перевипускаючи SIM-картки громадян
Шахрайську схему викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області спільно із слідчими Криворізького управління поліції.
Про це повідомляють у Національній поліції України.
32-річний чоловік перевипускав абонентські мобільні номери громадян і так отримував доступ до їхніх фінансових номерів. Надалі зловмисник заходив в онлайн-банкінг потерпілих і привласнював гроші з їхніх карток.
Наразі правоохоронці встановлюють, як фігурант отримував відомості, необхідні для перевипуску SIM-карток, зокрема приватні контакти, відомості про тарифний план, залишок на рахунку, модель телефону і дату активації картки. Також співробітники поліції встановлюють інших учасників злочинної схеми.
За попередніми даними, чоловік обдурив 40 осіб на майже 800 тисяч гривень. Вдома у правопорушника поліцейські провели обшук і вилучили ноутбук, мобільний телефон і банківські картки.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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