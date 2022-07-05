У Нацбанку попередили про нову шахрайську схему за допомогою «Нової пошти» — Finance.ua
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У Нацбанку попередили про нову шахрайську схему за допомогою «Нової пошти»

Особисті фінанси
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Шахраї вигадали чергову схему, за допомогою якої виманюють гроші у українців. Зловмисники розсилають громадянам посилки «Новою поштою».
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Як працює афера

Схема така: людині надходить SMS про те, що на її ім’я надійшла посилка на відповідне відділення Нової пошти. Коли людина звертається на Нову пошту для отримання посилки, виявляється, щоб її отримати, потрібно сплатити гроші за доставку, надісланий товар та послугу за пересилання коштів. Вартість може бути невелика — до 200 грн.
Так шахраї намагаються заробити, роблячи ставку на те, що сума невелика і що людині стане цікаво дізнатися про вміст посилки. А там може бути будь-що, наприклад, шматок мила.
«Будьте обачними! Не давайте можливості шахраям вас обдурити. Якщо ви нічого не замовляли і не очікуєте жодних посилок від своїх рідних, не платіть гроші за товар, який вам не потрібен», — наголосили в НБУ.

Шахрайство під час війни: схеми, які зараз діють

За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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