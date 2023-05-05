СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який нелегально постачав до рф «Роллс-Ройси» та «Майбахи» — Finance.ua

СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який нелегально постачав до рф «Роллс-Ройси» та «Майбахи» Сьогодні 16:28 — Кримінал

СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який нелегально постачав до рф «Роллс-Ройси» та «Майбахи», Фото: СБУ

Служба безпеки України ліквідувала схему нелегального експорту до рф підсанкційних автомобілів преміумкласу. До організації оборудки причетний львівський підприємець, який раніше проживав у росії й має там власний бізнес.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Фігурант скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку рф. Зокрема, ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію росії в обхід міжнародних торговельних обмежень.

Серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту кремлівського монополіста Газпром і пропагандистського телеканалу russia today.

Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським «замовникам» 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро.

Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури.

Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до білорусі, а звідти — до росії.

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Крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн.

Співробітники Служби безпеки викрили цю оборудку і заблокували її.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника у Києві та Львові виявлено:

35 печаток підприємств, у тому числі офшорних компаній, задіяних у «схемі»;

фінансово-господарську документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами незаконної діяльності.

Також за поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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