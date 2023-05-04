Суд арештував «приховані» активи Новинського більш як на ₴10,5 мільярда — Finance.ua

Суд арештував «приховані» активи Новинського більш як на ₴10,5 мільярда Сьогодні 12:21 — Кримінал

Суд арештував «приховані» активи Новинського більш як на ₴10,5 мільярда

За матеріалами Служби безпеки арештовано нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. Їхня загальна вартість становить понад 10,5 млрд грн.

Про це повідомляє СБУ.

До списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.

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Серед арештованого майна — елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт «Очаків», приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України.

Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях.

Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Втім, співробітники української спецслужби викрили злочинну схему і заблокували її.

Нагадаємо, що у квітні цього року за матеріалами СБУ було арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн.

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У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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