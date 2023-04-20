СБУ заарештувала активи Новинського на 144 мільйони — Finance.ua
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СБУ заарештувала активи Новинського на 144 мільйони

Казна та Політика
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СБУ заарештувала активи Новинського на 144 мільйони
СБУ заарештувала активи Новинського на 144 мільйони
СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 144 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО.
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Загальна вартість арештованих обсягів блакитного палива становить більше ніж 144 млн грн.
Щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з рф.
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Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Втім, співробітники СБУ викрили злочинну схему і заблокували її.
У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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