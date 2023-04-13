В Україні арештовано майно екс-депутата Новинського на 3,5 мільярди гривень — Finance.ua
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В Україні арештовано майно екс-депутата Новинського на 3,5 мільярди гривень

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Арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору.
Як повідомив прес-центр СБУ, до списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Зазначається, що загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн.
«Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Наразі, за матеріалами СБУ, Мін’юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха. У кримінальному провадженні за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) співробітники Служби безпеки провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів», — йдеться у повідомленні.
В спецслужбі поінформували, що під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.
За матеріалами:
УНН
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