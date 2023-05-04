В Україну намагалися нелегально ввезти літак — Finance.ua

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В Україну намагалися нелегально ввезти літак

Кримінал
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В Україну намагалися нелегально ввезти літак
В Україну намагалися нелегально ввезти літак
Київські митники викрили спробу ввезення цілого літака «Cessna» по частинах.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Згідно з товаросупровідними документами, поданими до митного оформлення, з Румунії на територію України вантажним автотранспортом прямували частини літака «Cessna», що був у використанні, а саме фюзеляж та крила, вартістю 9 тисяч євро.
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Однак, під час огляду вантажу київські митники визначили, що заявлений до митного оформлення товар є не частинами літака, а безпосередньо літаком у частково розібраному стані.
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Виявилося, що окрім заявлених фюзеляжа та крил у вантажному відділі вантажівки, що переміщувала товар, знаходились інші частини літака, а саме: вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти, крісла, обшивка, двері, шасі, бортове обладнання (прилади), обтічники, частини вихлопні системи двигуна, тощо. Тобто по суті вантаж являє собою літак Cessna модель 182M, без двигуна та окремого бортового устаткування.
Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Літак вилучено до винесення судом рішення у справі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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