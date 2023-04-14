Одеські митники запобігли вивезенню з України скрипки Страдіварі — Finance.ua
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Одеські митники запобігли вивезенню з України скрипки Страдіварі

Кримінал
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Одеські митники запобігли вивезенню з України скрипки Страдіварі
Одеські митники запобігли вивезенню з України скрипки Страдіварі
Громадянин України намагався вивезти старовинну скрипку геніального майстра. Українець слідував до Болгарії на автомобілі через пункт пропуску «Орлівка».
Про це повідомляє Митна служба.
Незважаючи на наявність музичного інструменту з ознаками старовини, для проходження митного контролю він обрав «зелений коридор». Відсутність у нього товарів та предметів, які підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами, чоловік підтвердив також під час усного опитування.
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На підставі оцінки та аналізу ризиків автомобіль було переведено до «червоного коридору».
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«Підозри митників справдилися: у багажному відділенні, серед різноманітних пакунків та валіз, на самісінькому дні у картонній коробці було виявлено футляр зі скрипкою. На нижній деці музичного інструменту — напис „Antonius Stradivarius Cremonensis Facibat Anno 1742“. У футлярі знаходилися також смичок та набір струн. Жодних дозвільних документів на їх вивезення з України у громадянина не виявилося», — кажуть митники.
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За протоколом про порушення митних правил, складеним одеськими митниками за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, музичний інструмент з ознаками старовини, смичок та набір струн вилучено.
Їх цінність та вартість визначить відповідна експертиза, а подальшу долю — суд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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