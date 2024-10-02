Саудівська Аравія може обвалити ціни на нафту до 50 доларів, щоб зберегти частку на ринку — Finance.ua

Саудівська Аравія може обвалити ціни на нафту до 50 доларів, щоб зберегти частку на ринку Сьогодні 17:40 — Енергетика

Саудівська Аравія може обвалити ціни на нафту до 50 доларів, щоб зберегти частку на ринку

Міністр енергетики Саудівської Аравії застеріг, що ціни на нафту можуть впасти до $50 за барель, якщо країни-члени ОПЕК+ продовжать порушувати домовленості щодо обмежень на видобуток.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Деякі учасники альянсу сприйняли слова міністра як приховану загрозу: Саудівська Аравія готова розпочати цінову війну, щоб захистити свою частку ринку, якщо інші країни не дотримуватимуться встановлених обмежень.

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Ключові члени ОПЕК та їхні союзники планують обговорити можливе пом’якшення обмежень на виробництво під час онлайн-зустрічі в грудні.

Після запуску Іраном ракет по Ізраїлю у вівторок, ціни на нафту почали зростати після декількох тижнів зниження. Brent, міжнародний еталон, зріс на 5%, але пізніше стабілізувався на рівні 2,4%, трохи нижче $70 за барель. Захід стурбований, що можливий конфлікт в Перській затоці може перекрити експорт нафти через Ормузьку протоку, що підвищить ціни.

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Втім, геополітична напруженість триває вже кілька місяців, і це мало вплинуло на ринок нафти, що засмучує Саудівську Аравію. Причина — деякі країни-члени ОПЕК+ не виконують свої зобов’язання щодо обмеження видобутку.

Під час телефонної конференції минулого тижня саудівський міністр наголосив, що ціни можуть впасти до $50 за барель, якщо країни не будуть дотримуватись узгоджених квот. Особливу увагу було звернуто на Ірак, який у серпні перевищив квоти на 400 тисяч барелів на день, та Казахстан, що планує збільшити виробництво завдяки відновленню видобутку на родовищі Тенгіз.

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Саудівська позиція була чіткою: немає сенсу збільшувати виробництво, якщо ринок не готовий до додаткових обсягів.

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