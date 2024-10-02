Саудівська Аравія може обвалити ціни на нафту до 50 доларів, щоб зберегти частку на ринку — Finance.ua
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Саудівська Аравія може обвалити ціни на нафту до 50 доларів, щоб зберегти частку на ринку

Енергетика
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Саудівська Аравія може обвалити ціни на нафту до 50 доларів, щоб зберегти частку на ринку
Саудівська Аравія може обвалити ціни на нафту до 50 доларів, щоб зберегти частку на ринку
Міністр енергетики Саудівської Аравії застеріг, що ціни на нафту можуть впасти до $50 за барель, якщо країни-члени ОПЕК+ продовжать порушувати домовленості щодо обмежень на видобуток.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Деякі учасники альянсу сприйняли слова міністра як приховану загрозу: Саудівська Аравія готова розпочати цінову війну, щоб захистити свою частку ринку, якщо інші країни не дотримуватимуться встановлених обмежень.
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Ключові члени ОПЕК та їхні союзники планують обговорити можливе пом’якшення обмежень на виробництво під час онлайн-зустрічі в грудні.
Після запуску Іраном ракет по Ізраїлю у вівторок, ціни на нафту почали зростати після декількох тижнів зниження. Brent, міжнародний еталон, зріс на 5%, але пізніше стабілізувався на рівні 2,4%, трохи нижче $70 за барель. Захід стурбований, що можливий конфлікт в Перській затоці може перекрити експорт нафти через Ормузьку протоку, що підвищить ціни.
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Втім, геополітична напруженість триває вже кілька місяців, і це мало вплинуло на ринок нафти, що засмучує Саудівську Аравію. Причина — деякі країни-члени ОПЕК+ не виконують свої зобов’язання щодо обмеження видобутку.
Під час телефонної конференції минулого тижня саудівський міністр наголосив, що ціни можуть впасти до $50 за барель, якщо країни не будуть дотримуватись узгоджених квот. Особливу увагу було звернуто на Ірак, який у серпні перевищив квоти на 400 тисяч барелів на день, та Казахстан, що планує збільшити виробництво завдяки відновленню видобутку на родовищі Тенгіз.
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Саудівська позиція була чіткою: немає сенсу збільшувати виробництво, якщо ринок не готовий до додаткових обсягів.
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