В ОПЕК покращили прогноз попиту на нафту на найближчі 25 років — Finance.ua

В ОПЕК покращили прогноз попиту на нафту на найближчі 25 років Сьогодні 06:37 — Енергетика

В ОПЕК покращили прогноз попиту на нафту на найближчі 25 років

ОПЕК підвищила свої прогнози щодо середньо- та довгострокового світового попиту на нафту в річному звіті, зазначивши зростання, яке очікується головним чином в Індії, Африці та на Близькому Сході, а також через повільніший перехід до електромобілів та чистіших джерел енергії, пише Reuters.

У своєму прогнозі на 2024 рік, опублікованому у вівторок, ОПЕК передбачає тривале зростання попиту на нафту, на відміну від прогнозів таких компаній, як BP та Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), які очікують, що попит на нафту досягне піку до кінця цього десятиліття.

«Основне зростання попиту на енергію відбувається в країнах, що розвиваються, завдяки збільшенню населення, середнього класу та урбанізації», — зазначив генеральний секретар ОПЕК Хайтам Аль Гайс під час презентації звіту в Бразилії.

Тривале зростання попиту буде позитивним для ОПЕК, оскільки її члени залежать від нафтових доходів. ОПЕК також наголосила, що амбітні цілі щодо чистої енергії можуть бути переглянуті, а деякі світові автовиробники вже скорочують свої плани щодо електрифікації. «Немає ознак пікового попиту на нафту на горизонті», — написав Аль Гайс у передмові до звіту.

За прогнозами ОПЕК, світовий попит на нафту досягне 118,9 мільйона барелів на добу до 2045 року, що на 2,9 мільйона більше, ніж у торішньому звіті. До 2050 року цей показник має зрости до 120,1 мільйона барелів на добу.

Ці прогнози значно перевищують інші оцінки. BP прогнозує, що попит на нафту досягне піку в 2025 році й знизиться до 75 мільйонів барелів на добу до 2050 року. Exxon Mobil очікує, що попит залишатиметься вище 100 мільйонів барелів на добу до 2050 року.

ОПЕК також закликала до збільшення інвестицій у нафтову промисловість, зазначивши, що до 2050 року на цей сектор потрібно витратити 17,4 трильйона доларів.

Прогнози ОПЕК на 2029 рік передбачають попит на рівні 112,3 мільйона барелів на добу, що на 6 мільйонів барелів більше, ніж прогнозує МЕА, яке очікує, що до 2029 року попит стабілізується на рівні 105,6 мільйона барелів на добу.

У звіті також йдеться про те, що до 2050 року на дорогах буде 2,9 мільярда автомобілів, з яких понад 70% все ще використовуватимуть двигуни внутрішнього згоряння, попри зростання частки електромобілів.

forexclub За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.