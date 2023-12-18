SAP виділить близько 2 млн євро на локалізацію своїх продуктів в Україні — Мінцифри — Finance.ua

SAP виділить близько 2 млн євро на локалізацію своїх продуктів в Україні — Мінцифри Сьогодні 12:19 — Фондовий ринок

SAP виділить близько 2 млн євро на локалізацію своїх продуктів в Україні — Мінцифри

Українські компанії зможуть безоплатно отримувати підтримку програмного забезпечення та хмарних сервісів від SAP до кінця першого кварталу 2024 року. Загальна сума допомоги за 2023−2024 становитиме понад 65 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«SAP також допомагає оцифровувати процеси в Міноборони України, підтримує цифрову стійкість критичної інфраструктури та допомагає здійснювати ефективні медичні закупівлі», — зазначили в міністерстві.

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Крім того, SAP надає можливість українським експортерам безоплатно приєднатися до бізнес-мережі SAP Business Network. Це допоможе вивести українські товари на міжнародні ринки та розширити мережу споживачів.

Окремий трек роботи з Україною — освіта та підтримка стартапів.

«Зокрема, запустили безоплатні навчальні курси та сертифікацію SAP для українців, включно з університетами. Українські стартапи були долучені до глобальних акселераторів SAP. iO», — додають в Мінцифри.

У наступному році компанія планує інвестувати майже 2 млн євро в локалізацію своїх продуктів в Україні. Зокрема, нещодавно запустили рішення SAP ERP для середнього бізнесу GROW with SAP.

Довідка Finance.ua:

SAP — один із провідних світових виробників програмного забезпечення для управління бізнес-процесами. Компанія розробляє рішення, які сприяють ефективній обробці даних й інформаційному потоку між організаціями.

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