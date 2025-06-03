Яку допомогу від Кореї отримає аеропорт «Бориспіль» — Finance.ua
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Яку допомогу від Кореї отримає аеропорт «Бориспіль»

Фондовий ринок
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Яку допомогу від Кореї отримає аеропорт «Бориспіль»
Яку допомогу від Кореї отримає аеропорт «Бориспіль»
Міжнародний аеропорт (МА) «Бориспіль» в 2025—2028 роках отримає технічну допомогу від Корейського агентства міжнародного співробітництва (KOICA), зокрема і в постачанні обладнання інформаційних систем AODB/AOC.
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Проект фінансується урядом Республіки Корея з метою покращення умов обслуговування пасажирів в аеропорту, а також підвищення навігаційної безпеки цивільної авіації шляхом модернізації діяльності та обладнання ДП МА «Бориспіль», —
зазначено в тексті проекту

На сайті KOICA розміщено оголошення про тендер з підтримки проекту в аеропорту «Бориспіль», до участі в якому запрошені, зокрема, експерти з вибору місцевих постачальників обладнання AODB (центральна інформаційна система аеропорту) і AOC (фізичний або віртуальний центр управління операціями аеропорту). Загальна сума тендеру $1,1 млн (1,59 млрд корейських вон). Експерти залучаються на час з моменту укладання контракту до 2028 року.
У проекті стратегії розвитку цивільної авіації зазначається, що очікується допомога з боку аеропортів країн-партнерів у вигляді безоплатної передачі на баланс визначених українських аеропортів транспортних засобів та технічного обладнання.
Раніше писали, що міжнародний аеропорт «Бориспіль» готовий відновити свою роботу. Приймати і відправляти пасажирські літаки зможуть протягом місяця після відкриття повітряного простору України.
«На сьогоднішній день рівень готовності нашого аеропорту становить приблизно місяць для того, щоб з моменту ухвалення такого рішення (відкриття повітряного простору. — Ред.) запустити рейси з аеропорту «Бориспіль», — каже генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський.
Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі повідомив, що лоукостер готовий повернутися в Україну після офіційного завершення війни.
За його словами, на відновлення польотів знадобиться від 4 до 6 тижнів. Ryanair планує спочатку відкрити 24 маршрути до та з Києва і Львова. Водночас О’Лірі зазначив, що в Одесу і Херсон компанія поки що не планує літати.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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