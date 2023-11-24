Освітню «Мрію» запустять у 2024-му. Мінцифри показало інтерфейс застосунку — Finance.ua

Освітню «Мрію» запустять у 2024-му. Мінцифри показало інтерфейс застосунку Вчора 03:30 — Казна та Політика

Мінцифри показало як виглядатиме інтерфейс освітнього застосунку «Мрія». Запуск сервісу переноситься на 2024-ий.

Про це повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції Forbes Tech у Львові.

«Мрія» — застосунок для аналізу та моніторингу успішності здобувача освіти.

«Коли ми знаємо як дитина навчається, які оцінки отримує, по яких предметах розвивається, ми можемо рекомендувати дитині нові освітні траєкторії», — каже Федоров.

Запуск сервісу планується на 2024-ий рік. Хоча у вересні 2023-го Федоров обіцяв запустити «Мрію» до кінця року для перших кількох десятків шкіл.

Станом на кінець листопада вже розроблений mvp продукту. Під час своєї презентації на Forbes Tech Федоров показав як виглядатиме інтерфейс застосунку. На перший погляд «Мрія» візуально нагадує «Дію».

Як виглядатиме освітній застосунок «Мрія»., forbes.ua

На початку вересня 2023-го створення «Мрії» анонсував президент України Володимир Зеленський. «Застосунок рекомендуватиме те, що необхідно конкретній дитині, базуючись на її освітньому шляху, на її талантах, на тому, що можна окреслити як мрію вже зараз», — сказав він під час чергового звернення.

У 2024-му Міністерство цифрової трансформації отримає з бюджету 2,5 млрд грн. Це в чотири рази більше, ніж у 2023-му. Трохи більш як 142 млн грн з цієї суми — на «Мрію».

У «Мрії» учні отримуватимуть оцінки, бачитимуть фідбек від вчителя. Батьки — прогрес дитини, чи прийшла вона в школу, чи знаходиться у бомбосховищі, розповідав Федоров під час «Редколегія. Саміт».

У світі подібний проєкт ще не був реалізований на державному рівні, запевнив Федоров. Схожу ініціативу розгортає Південна Корея. «Вона прийняла стратегію — цифровізацію освіти з подібним продуктом», — додав він.

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